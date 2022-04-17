على بعد 4000 كلم.. قرية إسبانية تغير اسمها إلى "أوكرانيا"
تم أيضاً تغيير أسماء شوارع قرية "فوينتيس دي الأندلس" التي يقطنها أكثر من 7100 نسمة شرق إشبيلية إلى "كييف" و"أوديسا" و"ماريوبول"
غيّرت قرية هادئة بمبانيها ذات الجدران البيضاء في جنوب إسبانيا، اسمها إلى "أوكرانيا" تضامناً مع المحاصرين في الصراع الذي يدور على بعد أكثر من 4000 كيلومتر.
وعلى لافتة عند تقاطع طرق على مدخل القرية، حلّت "أوكرانيا" محل "فوينتيس دي الأندلس"، وتم رسم العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر بجانبها.
وتم تغيير اسم الشوارع إلى "كييف" و"أوديسا" و"ماريوبول" في القرية التي يقطنها أكثر من 7100 نسمة شرق إشبيلية.
وقال شخص يدعى فرانسيسكو مارتينيز لوكالة "رويترز" بينما كان يقف في شارع "كييف": "الهدف الرئيسي هو زيادة الوعي بشأن الصراع في أوكرانيا".
وأضاف مارتينيز أن تغيير الاسم أكثر من مجرد لفتة، وأن القرويين جمعوا أيضاً 3500 يورو (3780 دولاراً) في غضون يومين من أجل مركز لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في قريتهم.
وتريد هذه القرية توفير منازل لما يصل إلى 25 لاجئاً في هذا المركز أو من خلال السكن مع عائلات القرية.
-
مصر تنفي فرض أي قيود على الاستيراد من الشركات السعوديةالتجارة المصرية: جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة اقتصاد
-
هربا من تركيا بطائرة شراعية.. فسقطا باليونان بعد نفاد الوقودالسلطات اليونانية أوقفت الرجلين التركيين بسبب دخولهما البلاد بصورة غير شرعية الأخيرة
-
ارتفاع حصيلة "القصف الباكستاني" في أفغانستان إلى 47 قتيلًامدير الثقافة والإعلام في خوست الأفغانية: مقتل 41 مدنياً، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 بجروح في ولاية خوست العرب والعالم