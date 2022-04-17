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على بعد 4000 كلم.. قرية إسبانية تغير اسمها إلى "أوكرانيا"

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A sign that reads 'Ukraine' is pictured in a roundabout after it was changed from the original name of the town, as other street names were also changed to include names of Ukrainian cities in support of Ukraine, amid Rus
اسم "أوكرانيا" على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس
روسيا و أوكرانيا

على بعد 4000 كلم.. قرية إسبانية تغير اسمها إلى "أوكرانيا"

تم أيضاً تغيير أسماء شوارع قرية "فوينتيس دي الأندلس" التي يقطنها أكثر من 7100 نسمة شرق إشبيلية إلى "كييف" و"أوديسا" و"ماريوبول"

فوينتيس دي الأندلس (إسبانيا) - رويترز

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غيّرت قرية هادئة بمبانيها ذات الجدران البيضاء في جنوب إسبانيا، اسمها إلى "أوكرانيا" تضامناً مع المحاصرين في الصراع الذي يدور على بعد أكثر من 4000 كيلومتر.

اسم "أوكرانيا" على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس
  • اسم "أوكرانيا" على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس
  • علم أوكرانيا على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس
2 صور
اسم "أوكرانيا" على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس
اسم "أوكرانيا" على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس
علم أوكرانيا على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس
علم أوكرانيا على مدخل قرية فوينتيس دي الأندلس

وعلى لافتة عند تقاطع طرق على مدخل القرية، حلّت "أوكرانيا" محل "فوينتيس دي الأندلس"، وتم رسم العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر بجانبها.

وتم تغيير اسم الشوارع إلى "كييف" و"أوديسا" و"ماريوبول" في القرية التي يقطنها أكثر من 7100 نسمة شرق إشبيلية.

شارع ماريوبول
  • شارع ماريوبول
  • شارع كييف
  • شارع أوديسا
3 صور
شارع ماريوبول
شارع ماريوبول
شارع كييف
شارع كييف
شارع أوديسا
شارع أوديسا
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وقال شخص يدعى فرانسيسكو مارتينيز لوكالة "رويترز" بينما كان يقف في شارع "كييف": "الهدف الرئيسي هو زيادة الوعي بشأن الصراع في أوكرانيا".

وأضاف مارتينيز أن تغيير الاسم أكثر من مجرد لفتة، وأن القرويين جمعوا أيضاً 3500 يورو (3780 دولاراً) في غضون يومين من أجل مركز لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في قريتهم.

وتريد هذه القرية توفير منازل لما يصل إلى 25 لاجئاً في هذا المركز أو من خلال السكن مع عائلات القرية.

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