هربا من تركيا بطائرة شراعية.. فسقطا باليونان بعد نفاد الوقود

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، توقيف تركيَّين سقطت طائرتهما الشراعية المزوّدة بمحرّك قبالة جزيرة إيفيا في جنوب غرب اليونان، وذلك لدخولهما البلاد بصورة غير شرعية.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون البحرية اليونانية، سقطت الطائرة المظلّية للرجلين البالغين من العمر 32 و33 عاماً قبالة الجزيرة القريبة من أثينا بعدما نفد الوقود من خزانها.

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وكان صيّادون قد أخطروا السلطات المحلية في الجزيرة بأنهم شاهدوا طائرة شراعية تسقط في البحر.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الرجلين "انطلقا من سميرنا في تركيا إلى أثينا بغية السفر إلى الخارج. لكن بسبب نفاد الوقود سقطت الطائرة الشراعية قبالة مدينة كاريستوس الساحلية".

وتم نقلهما إلى مركز طبي في كاريستوس حيث تلقيا الإسعافات الأولية. ووضعتهما الشرطة قيد التوقيف الاحتياطي لعدم حيازتهما وثائق سفر.

وبعد انقلاب فاشل ضدّه في العام 2016، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة قمع ضد معارضيه تخلّلتها عمليات توقيف واسعة النطاق.

ومذّاك يحاول أتراك كثر مغادرة البلاد طلباً للجوء في اليونان أو غيرها من الدول الأوروبية.