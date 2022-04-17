"العربية" في المركز الثاني عالميا بمشاهدات مواقع التواصل

حصلت قناة "العربية" على المرتبة الثانية عالمياً كأكثر صانعي المحتوى مشاهدة مواقع التواصل، وفق تصنيف موقع "معمل توبولار" الدولي.

فقد حصلت "العربية" تقريباً على 800 مليون مشاهدة خلال الفترة المرصودة في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قفزت 18مركزاً عن تصنيفها في شهر يناير (كانون الثاني).

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جاءت في المرتبة الأولى قناة "أج تاك" الإخبارية باللغة الهندية المملوكة لشركة "تي في توداي"، التابعة بدورها لمجموعة ليفينغ ميديا الإعلامية ومقرها في مدينة نيودلهي.

يقيس مشاهدات 4 آلاف محطة

ويعد "معمل توبولار" موقعاً عالمياً يقيس مستوى مشاهدات ما يزيد على 4000 قناة تلفزيونية وشركات لإنتاج برامج ومواد ذات محتوى عالمي، منها فوكس نيوز الأميركية، التي حلت في المرتبة العاشرة، و"بي بي سي" البريطانية، وشبكة "سي إن إن" الأميركية، وذلك بناء على مجموع المشاهدات على أكثر من 20 منصة مثل"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وغيرها.

كما يتابع موقع "توبولار" المواد الملائمة بشكل ملحوظ في مقاطع الفيديو التي لها تأثير إيجابي على القيم الاجتماعية والاهتمامات وسلوكيات المستهلك، على مستوى العالم.

فيما يشير الموقع إلى إنه من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي بالاضافة للخبرات البشرية، يتمكن من أن يرى ما لا يراه غيره ما يمنحه ميزة في تصنيف المنتجات الإعلامية.