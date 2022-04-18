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أول فيديو للطراد الروسي وهو يحترق قبل غرقه في البحر الأسود

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روسيا و أوكرانيا

أول فيديو للطراد الروسي وهو يحترق قبل غرقه في البحر الأسود

الجيش الأوكراني زعم أنه أغرق الطراد المعتبر سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي

لندن - العربية.نت

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ظهر فيديو، مرفقا بمجموعة صور في بعض وسائل التواصل والإعلام، اليوم الاثنين، وفيه يمكن رؤية الطراد الروسي Moskva وقد شبت فيه النار بعرض البحر أثناء إجلائه إلى ميناء "سيفاستوبول" بشبه جزيرة القرم الخميس الماضي، ثم انتهي فيما بعد غرقا إلى مثواه الأخير في قاع البحر الأسود.

وكان الجيش الأوكراني زعم أنه أغرق الطراد المعتبر سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، بعد أن استهدفه بصاروخ أوكراني الصنع مضاد للسفن أثناء تواجده قبالة ميناء أوديسا، بينما قالت روسيا إن ما حدث سببه انفجار عرضي في الذخيرة، من دون تقديمها مزيدا من التفاصيل.

الفيديو بثه في مواقع التواصل حسابات مراقبين للأحداث العسكرية، ممن ذكروا أنه أصلي كالصور التي تم التقاطها في أبريل الجاري، أي في الساعات التي سبقت غرق "موسكفا" مباشرة، فيما أشار متابعون إلى أن معدات الإنقاذ المختلفة كانت مفقودة عند التقاط الصور، سوى سفينة إنقاذ روسية ظهرت قرب الطراد لسحبه، ولم تفلح.

وفي الفيديو الذي يبدو أن التقاطه تم من سفينة الإنقاذ، ظهرت الأضرار واضحة على الجانب الأيسر للطراد، إلى جانب ألسنة اللهب التي اندلعت تحت سطحه، رافقتها سحابة كثيفة من الدخان الأسود، فيما ظهر قسم من Moskva غارقا في الماء بعض الشيء، ويميل إلى جانب الميناء.

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