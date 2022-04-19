خيانة وتسجيل صوتي مع فتاة مكسيكية.. عصام الحضري يرد

رد مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر عصام الحضري، على اتهامه بخيانة زوجته مع فتاة مكسيكية، موضحا أنه لم يتعرض لأي أزمة مع زوجته بعد نشر تلك الفتاة لتسجيلات بصوته قال فيها إنه يحبها.

وأضاف الحضري خلال برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" المحلية، أنه بطبعه شخص محب للآخرين، مشيرا إلى أنه ينادي الجميع بعبارة "عم الناس"، ولا يقصد شيئا بإخباره للفتاة أنه يحبها.

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كما نفى حدوث أي مشاكل بينه وبين زوجته، مؤكدا أنها لم تتحدث معه في الأمر، مؤكدا أن التسجيل المتداول لامرأة تطالب الفتاة المكسيكية بالابتعاد عن زوجها، لا يخص زوجته.

وكشف أن أحد أصدقائه وقع ضحية للفتاة المكسيكية، واكتشفت زوجة صديقه الأمر لتوبخ الفتاة وتطالبها بالابتعاد عنه، وهي صاحبة التسجيل المتداول.

أما عن مسيرته الكروية، فقد كشف عن أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه في حياته هو مغادرته النادي الأهلي.

لترد مذيعة البرنامج قائلة: "أيوه قول، أنا غلطان، أنا أهلاوية ومتغاظة منك، قول أنا غلطان يا أهلي، سامحني يا أهلي"، ليجيبها قائلاً: "عاوزاني أقول إني غلطان؟! أنا غلطان يا أهلي".