.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شقيقة رونالدو تنشر رسالة مؤثرة عن وفاة طفله.. ماذا كتبت؟

  • الخط
كريستيانو رونالدو - رويترز

شقيقة رونالدو تنشر رسالة مؤثرة عن وفاة طفله.. ماذا كتبت؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفاة ابنه حديث الولادة (أحد التوأم)، نشرت شقيقة اللاعب الشهير رسالة مؤثرة عن والدهما الراحل.

"طفلي مات".. قبل الإعلان الحزين هكذا انتظر رونالدو مجيء التوأم سوشيال ميديا "طفلي مات".. قبل الإعلان الحزين هكذا انتظر رونالدو مجيء التوأم

وكتبت كاتيا أفيرو، 37 عاما عبر حسابها في "إنستغرام"، "ملاكنا الصغير في حضن والدي"، في إشارة إلى أبوها دينيس الذي توفي عام 2005.

كما أضافت "أحبك وقلبي معك هناك"، مضيفة أن الطفلة الأخرى (من التوأم) ثابتة وقوية ومليئة بالصحة وستظهر لنا كل يوم أن الحب فقط هو المهم.

منشور شقيقة كريستيانو رونالدو
منشور شقيقة كريستيانو رونالدو

وتوفي والد رونالدو عن عمر يناهز 52 عامًا بسبب فشل الكبد عندما كان نجم كرة القدم يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، وفق ما نقلته صحيفة (ديلي ميل).

يشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد شهور من ولادته.

وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" : "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

يذكر أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو، كانت حاملا بتوأم ولهما معا طفلة اسمها ألانا.

ورونالدو الذي أصبح أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا
اكتشف المزيد