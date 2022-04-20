بعدما أحاطه الغموض.. أخيراً كشف معنى الرمز الروسي Z
شغل الحرف Z الذي شوهد على عشرات الدبابات الروسية العديد من المراقبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى نظريات عدة حول ما يرمز إليه.
إلا أن مذيع الأخبار الروسي فيتالي إليسيف قدم تفسيراً واحداً لأهمية الحرف الذي أصبح رمزاً دعائياً بارزا العملية العسكرية، بحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية.
77 عاماً
وخلال البرنامج الإخباري Vremya (الوقت) على القناة الأولى الروسية، قال إليسيف إن طائرات ستشارك في عروض عسكرية بيوم النصر الموافق 7 مايو المقبل، وستطير في تشكيلات على هيئة حرف Z أو رقمي 7 أحدهما مقلوب.
وأوضح أن هذا يمثل 77 عاماً منذ يوم النصر ووصف الرسالة بأنها "أحد رموز العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس"، مستخدما التعبير الذي وافق عليه الكرملين للحرب في أوكرانيا.
يشار إلى أن الحرف Z ظهر على المركبات العسكرية الروسية وحتى على اللوحات الإعلانية والبضائع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، كما ارتدى عدد من السياسيين الملابس والشارات التي تحمل الحرف.
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