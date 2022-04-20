حملوا قميصه ووقفوا تضامنا.. جماهير ليفربول تعزي رونالدو

بعد ساعات على إعلان وفاة رضيعه، شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لفتة إنسانية جميلة من جماهير "الريدز"، التي عبرت عن تضامنها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فقد غاب الأخير عن قمة الجولة الثلاثين من "البريمرليغ"، بعدما أعلن، مساء الاثنين، وفاة رضيعه حديث الولادة، من جورجينا رودريغيز.

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فما كان من الجمهور إلا أن وقف عند الدقيقة السابعة من المباراة، وهو رقم قميص رونالدو، للتصفيق والتضامن.

أكبر ألم

وأعلن النجم البرتغالي وفاه رضيعه، الاثنين، وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

Seven minutes in, Liverpool and Man United fans show their support for Cristiano Ronaldo and his family ❤️pic.twitter.com/0iR8KtHLy7 — Sky Sports (@SkySports) April 19, 2022

كما أردف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".

يشار إلى أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو، كانت حاملا بتوأم ولهما معا طفلة اسمها ألانا.

أما رونالدو فأصبح أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.