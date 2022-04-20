على نسق الفستان الشهير شاهد واحكم.. هل هذا حذاء أخضر أم وردي؟

وسط انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز في كل حين صور تقول إنها تشير إلى شخصيتك حين تحدد ماذا ترى فيها أولاً.

وتجتاح تلك الصور والاختبارات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات.

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وفي جديد هذه الخدع، تسبب حساب علامة Crocs الشهيرة بمناقشات محتدمة على تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي بسبب وهم بصري ابتكرته على غرار الفستان الشهير الذي انتشر عام 2015 وحير الناس بلونه.

فيديو يحيّر.. خضراء أو وردية؟

فقد أنشأت العلامة فيديو قصيراً يطلب من المشاهدين تخمين لون Crocs في المقطع الذي يبدأ في البداية بإظهار زوجين من الصنادل المطاطية أحدهما وردي والآخر أخضر.

ثم قاموا بتسليط الضوء الأخضر على فردة من الزوج مع ارتداء جوارب ما يجعل الحذاء يبدو كأنه بلون رمادي، بينما تكون الجوارب خضراء.

وطلب الحساب من المشاهدين تخمين ما إذا كانوا ينظرون إلى Crocs وردية اللون أو Crocs خضراء تحت الضوء الأخضر.

الجواب

بطبيعة الحال، يفترض معظم الناس أنهم ينظرون إلى حذاء Crocs الأخضر، لكن في الواقع هم ينظرون إلى زوج الأحذية الوردي.

وأوضح الحساب أن الأضواء الخضراء تجعل الأجسام الوردية بلون رمادي، والبيضاء تبدو خضراء، ليوضح هذا الوهم دور المعتقدات في إدراك اللون.

وأوضح خبراء أن من شاهد الحذاء وردياً وهم قلة، ينظرون إلى الماضي، ويفكرون بطريقة تحليلية بالأمور ويخمنون بشكل صحيح.

في حين يرى كل الناس حذاء Crocs باللون الوردي في ظروف الإضاءة العادية، أما عند وضعه تحت الضوء الأخضر فتراه الغالبية رمادياً.

تجربة الفستان الشهير

يذكر أن تلك التجربة أعادت الأذهان إلى نقاش محتدم انتشر عام 2015 حول لون فستان، ففي حين رآه البعض أزرق وأسود رآه آخرون ذهبياً وأبيض.

واعتبر الخبراء وقتها أن الاختلافات في الإدراك هي التي تسببت في افتراضات حول لون الفستان، فالذين اعتقدوا أن الصورة التقطت للفستان في الظل ستظهره أبيض وذهبيا، أما لو أخذت في الضوء الاصطناعي فسنراه أسود وأزرق كما هي ألوانه الحقيقية.