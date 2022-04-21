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رفضن "قيصرية" لحامل بسبب "عدم الحجز" فانتظرت 20 ساعة وتوفيت

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المستشفى حيث وقعت المأساة
مستشفى لوغا العام حيث توفيت الشابة

رفضن "قيصرية" لحامل بسبب "عدم الحجز" فانتظرت 20 ساعة وتوفيت

ملاحقة 6 قابلات قانونيات قضائياً في السنغال بعد وفاة الامرأة الحامل إثر رفض مستشفى توليدها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تُلاحق ست قابلات قانونيات في السنغال قضائياً بعد وفاة امرأة حامل في مستشفى عام إثر انتظارها لساعات من دون إجراء عملية قيصرية لها، في حادثة أثارت تعاطفاً كبيراً في البلاد، على ما أفاد محاميهنّ أمس الأربعاء.

وقال المحامي أبو عبده داف لوكالة "فرانس برس" الأربعاء إن "ست قابلات قانونيات يُحاكَمن بتهمة عدم مساعدة شخص معرض للخطر"، وأودعت أربع منهن السجن مساء الثلاثاء في مدينة لوغا (شمالا) فيما اثنتان مُنحتا حرية مؤقتة.

استو سخنة ضحية الإهمال
استو سخنة ضحية الإهمال

وأشار المحامي إلى أن الأخريين "تعملان منذ أكثر من أربع سنوات كمتدربين بأجر متواضع".

وأضاف أن النساء الست سيحاكَمن في 27 أبريل/نيسان أمام محكمة لوغا العليا.

وأقر وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف سال في 14 أبريل/نيسان بأن وفاة أستو سخنة، الحامل في شهرها التاسع، في مستشفى لوغا العام، كان من الممكن تفاديها بمزيد من اليقظة.

مظاهرة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاة استو
مظاهرة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاة استو

وذكرت الصحافة السنغالية في البداية أن المأساة وقعت في 7 أبريل/نيسان، لكن بحسب تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لوزارة الصحة، فإن الوفاة تعود إلى الأول من الشهر الحالي.

وأثارت ملابسات وفاتها، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام السنغالية، سيلاً من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عيوب نظام الصحة العامة في السنغال.

كما أثارت ردود فعل على أعلى مستوى في الدولة بما شمل خصوصاً إقالة مدير المستشفى، في قرار صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

مظاهرة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاة استو
مظاهرة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاة استو
توقيف شريك ريهانا الحامل عند عودته من إجازة معها سوشيال ميديا توقيف شريك ريهانا الحامل عند عودته من إجازة معها

وبحسب الصحافة السنغالية، توفيت أستو سخنة وهي في الثلاثينيات من عمرها بعد أن انتظرت قرابة 20 ساعة لإجراء العملية القيصرية التي كانت تطلبها رغم أن وضعها كان صعباً.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الموظفين رفضوا طلبها بحجة أن عمليتها لم يكن مخططاً لها، وهددوا بطردها إذا أصرت على طلبها.

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