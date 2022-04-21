شاهد تحطم طائرة بشارع مزدحم في هايتي.. ومقتل 6
الطيران المدني: الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة
تحطمت طائرة صغيرة في شارع مزدحم في بورت أو برنس عاصمة هايتي، أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل منهم الطيار.
وذكرت إدارة الطيران المدني في هايتي أن الطائرة أقلعت من مطار بورت أو برنس في الساعة 3:44 مساء بالتوقيت المحلي (19:44 بتوقيت غرينتش) وكانت في الطريق إلى مدينة جاسميل.
وأضافت أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة في الساعة 4:04 مساء.
#BREAKING #HAITI— loveworld (@LoveWorld_Peopl) April 20, 2022
🔴 HAITI : #VIDEO FATAL PLANE CRASH ON A POPULATED AREA !
At least 6 people killed, after a plane crash-landed on Route des Rails.
The plane hit vehicles on the road.#BreakingNews #PlaneCrash #Accident #Accidente #AccidenteAero pic.twitter.com/4e1IcYbu31
وكتب رئيس الوزراء أرييل هنري على تويتر "أتقدم بخالص المواساة إلى عائلات الضحايا"، دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.
وقال جود إدوارد بيير، رئيس بلدية كارفور حيث تحطمت الطائرة، إن ستة قتلوا. وذكر مصدر حكومي أن الطيار توفي بعد نقله إلى المستشفى.
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