كاليفورنيا.. رجل يعض ويطعن كلباً بوليسياً استعانت به الشرطة لتوقيفه

عض رجل كلبا بوليسيا وطعنه في شمال كاليفورنيا بينما كان الضباط يحاولون اعتقاله يوم الأربعاء، وفق ما ذكرت السلطات الأميركية.

قالت شرطة فيرفيلد إن الرجل بدا كأنه تحت تأثير المخدرات. ونُقل الكلب، المسمى "كورت"، إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع مدربه.

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وتم استدعاء الضباط في البداية إلى منزل ضحية مسن بعد ظهر الأربعاء بناء على بلاغ عن عملية سطو، حسب ما ذكر قسم الشرطة في منشور على فيسبوك. ثم تلقى القسم بلاغًا من موظف في أمازون، قال إن الرجل هدد بقتله وسرقة شاحنته التي يستخدمها في التوصيل.

ووجد الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عامًا يركض داخل منزل الضحية الأول. حاولوا إخراجه من المنزل وفشلوا.

عندما دخلت الشرطة والكلب "كيه 9" إلى المنزل، "تعامل" الكلب مع الرجل، ولم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول ما حدث أثناء هذا التعامل.

وقالت الشرطة إن الرجل بعد ذلك يزعم أنه عض الكلب في وجهه، وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.

عولج الرجل في المستشفى من إصابات غير محددة. ولم يتضح ما إذا كانت الإصابات متعلقة بالكلب أو تعاطي المخدرات المزعوم. تم حجزه في سجن مقاطعة سولانو للاشتباه في ارتكابه جرائم سرقه، وسرقة سيارة، وإيذاء كلب بوليسي، وعرقلة، ومقاومة موظف عام.

وتظهر سجلات السجن على الإنترنت أنه يواجه أيضا انتهاكا لإطلاق سراح مشروط في السابق.

وتقع مدينة فيرفيلد على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرق سان فرانسيسكو.