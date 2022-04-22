شاهد أول عربي يشارك بالقتال في أوكرانيا ويقع أسير حرب
السعدون قال إنه يتقن 5 لغات، فيما ذكر المراسل أنه يتهرب من الإجابة عن الأسئلة
وصفوه بأنه "أسير غير عادي" ظهر للجيش الروسي وهو يقاتل مع الأوكران قبل أسبوعين، فاعتقله الجيش الذي سمح لمراسل حربي روسي بأن يجري معه مقابلة فيديوية، علم منه فيها بأنه مغربي اسمه إبراهيم سعدون، وكان يدرس هندسة الطيران في جامعة بكييف، ثم انضم إلى الجيش الأوكراني حتى وقع في الأسر.
وقال المراسل إنه وجد "هذا السجين ومحاور أصعب نوعًا ما، إما لأنه لا يفهم شيئًا، أو أنه يصرف أفكاره جانبًا" بحسب ترجمة "غوغلية" قامت بها "العربية.نت" من الوارد في YouTube من شرح أسفل الفيديو الذي تعرضه أدناه، وفيه قال السعدون إنه يتقن 5 لغات، فيما ذكر المراسل أنه يتهرب من الإجابة عن الأسئلة.
كما تبين من المقابلة أن قوات إقليم "دونيتسك" الانفصالية المدعومة من روسيا، هي من ألقت القبض عليه حين كان يقاتل مع مشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة. وكانت صحيفة "أخبارنا" المغربية، تواصلت مع بعض المغاربة المتواجدين بأوكرانيا للتأكد من صحة الفيديو وحقيقته "لكن دون جدوى" بحسب قولها.
-
تواصل الحصار الروسي بماريوبول.. وكييف تعلن عدم فتح أي ممر للإجلاء اليومالدفاع البريطانية: القصف والقتال المستمر بشرق دونباس يدل على رغبة روسيا بفرض تسوية واقتحام المصنع في ماريوبول سيتسبب بخسائر روسية فادحة العرب والعالم
-
بالحرب العالمية.. قتلت قوات هتلر ابن قائد الاتحاد السوفيتيليونيد خروتشوف، ابن نيكيتا خروتشوف، قتل وهو في الخامسة والعشرين من العمر عقب إسقاط طائرته الأخيرة
-
أكرم حسني: إضحاك المصريين ليس سهلاً.. والسوشيال ميديا جزء من الجمهور وليس كلهكشف للعربية.نت كواليس مسلسل "مكتوب عليا".. وأكد أنه وافق على المسلسل منذ أن كان مجرد سطر ثقافة وفن
-
مقتل 3 وجرح 7 من الجيش العراقي بهجوم لداعش في ديالىعناصر من التنظيم شنوا هجوماً فجراً على ثكنة للجيش العراقي في منطقة حلوان العراق