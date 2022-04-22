ما تراه أولاً في هذه الصورة يكشف أكثر سمة محرجة في شخصيتك!

صورة جديدة تحمل خدعة بصرية قد تكشف جانبا من شخصيتك. فلدى كل واحد منا سمة واحدة غريبة أو محرجة، فما هي أكثر سماتك إحراجا؟

فبحسب الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، فإن ما تراه أولا في الصورة يحدد تلك السمة المحرجة لديك!

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والآن عزيزي القارئ.. انظر إلى الصورة لوهلة أولى لترى ماذا رأيت أولا، ثم ابدأ بالنظر عميقاً لتتبين تفاصيلها.

*فإذا كان أول ما لاحظته هو وجه رجل يضع نظارة، فأنت تميل إلى مشاركة رأيك عندما لا يطلبه أحد، وذلك وفقًا لموقع The Mind Journal، الذي نشر الصورة أولا.

وقد تؤدي هذه السمة الغريبة إلى رؤية الآخرين لك كشخص غريب أو محرج اجتماعيًا.

وقد يشعر بعض الناس بعدم الاحترام تجاهك بسبب هذه السمة الغريبة.

وقد تهدف أحيانا إلى أن تصبح مفيدًا للآخرين من خلال مشاركة معرفتك، إلا أنها لا تفهم دائمًا على ذلك النحو.

وفي هذه المواقف، حاول الاستماع إلى وجهات نظر الآخرين بدلاً من مجرد إعطائهم النصائح التي لم يطلبوها.

*أما إذا لاحظت وجود الأشخاص على جوانب الصورة أو أسفلها أولاً، فإن الفضول هو أكثر سماتك حرجًا.

فالفضول يجعلك تريد أن تشارك في المناحي الشخصية للمحيطين بك، ولكنك تنسى أنه لا يحق لك الحصول على تلك المعلومات.

فعادة ما يثق الناس بك أكثر عندما تهتم بشؤونك الخاصة وتتركهم وشأنهم.

*وأخيرًا، إذا كان أول ما لاحظته هو مقدمة القطار، فإن سمة شخصيتك الأكثر إحراجا هي سوء الأخلاقيات. كما أنه لا يمكنك دائمًا قول ما يدور في ذهنك.

ويجب أن تدرك أن قول الأشياء اللاأخلاقية دون التفكير في مشاعر المحيطين بك سيؤدي يوما ما إلى ابتعاد الناس عنك.

فيجب أن تضع في اعتبارك أن الناس لديهم مشاعر يجب احترامها.