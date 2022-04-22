رسائل نصية مثيرة.. " وحش" بداخل جوني ديب!

استجوب محامون يمثلون أمبر هيرد الزوجة السابقة للممثل جوني ديب، الخميس، بطل سلسلة "قراصنة الكاريبي" (بايرتس أوف ذا كاريبيان) في دعوى التشهير التي رفعها ضد مطلقته وعرضوا على المحلفين رسائل نصية بيانية أشار فيها ديب إلى "وحش" داخله عمل على كبحه.

ويقاضي ديب (58 عاما) هيرد (35 عاما) أمام محكمة في فرجينيا لطلب 50 مليون دولار بعد أن اتهمته بالإساءة لها أثناء زواجهما الذي استمر نحو عامين وقبله. وجادل بأن هيرد هي من كانت عنيفة في العلاقة.



النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد - أرشيفية رويترز

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وداخل قاعة المحكمة في فرجينيا قضى محامو هيرد معظم الوقت الخميس في عرض رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية أرسلها ديب إلى هيرد والأصدقاء والعائلة وشركاء كانت غالبا ما تحمل شتائم وعبارات مبتذلة.

وكتب رسالة نصية إلى حارس أمن سابق في 2015 بعد وقت قصير من زواجه من هيرد جاء فيها "نحن رائعان. كل ما كان علي فعله هو إرسال الوحش بعيدا وحبسه، نحن أكثر سعادة من أي وقت مضى".

وفي رسالة نصية أخرى لأحد أطبائه قال ديب "حبست وحشي الصغير في قفص عميق بداخلي ونجح الأمر".

وقال ديب إن هيرد استخدمت كلمة وحش لوصفه عندما كانت تعتقد أنه ثمل أو يتعاطى مخدرات لكنه رغم ذلك قال إن تصورها لم يكن دقيقا دائما.

وقال ديب، الأربعاء، إن هيرد هي التي كانت تتحول للعنف أثناء الخلافات وقد تصفعه أو تدفعه بعيدا. وقال إن هيرد ألقت ذات مرة

زجاجة فودكا فجرحت أحد أصابعه.

ويباشر قاض في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا القضية التي ستستأنف يوم الاثنين.