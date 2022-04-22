.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واقعة مشينة بالهند.. القبض على الجناة والضحية سحلية مهددة بالانقراض

  • الخط
هذا النوع من السحالي "المراقبة" في الهند مهددا بالانقراض (نقلاً عن موقع فايس)

واقعة مشينة بالهند.. القبض على الجناة والضحية سحلية مهددة بالانقراض

الحادث وقع في 29 مارس الماضي، في محمية "ساهيادري" للنمور، في ولاية "ماهاراشترا" بغرب الهند

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في واحدة من أكثر الحوادث غرابة، ألقت الشرطة في الهند القبض على أربعة رجال زُعم أنهم اغتصبوا جماعياً وقتلوا وطبخوا وأكلوا سحلية، في محمية غابات، وفقا لموقع "تريبيون" Tribune.

الحادث وقع في 29 مارس الماضي، في محمية "ساهيادري" للنمور، في ولاية "ماهاراشترا" بغرب الهند.

وتم التعرف على الرجال الأربعة من خلال كاميرات المراقبة في الغابة، والمخصصة لتتبع النمور، واعتقلتهم السلطات المحلية بين 1 و5 أبريل الحالي، ووجد مسؤولون على هواتفهم صوراً ومقاطع فيديو لهم وهم يقومون بفعلتهم.

وقال ضابط قسم الغابات، فيشال مالي: "لم أرَ قط جريمة كهذه من قبل، الرجال في العشرينات والثلاثينات من العمر.. لم يكن هناك أجندة دينية أو سحر أسود".

وذكر الموقع أسماء الرجال المعتقلين، وقال إنهم "من السكان المحليين". ووجهت إليهم التهم بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي لعام 1972. ومنحتهم محكمة محلية الإفراج بكفالة الأسبوع الماضي.

ويعتبر هذا النوع من السحالي "المراقبة" في الهند مهدداً بالانقراض، وهي من الأنواع المحمية بموجب القانون. ويمكن معاقبة المخالفين بالسجن سبع سنوات، بحسب ما ورد في صحيفة "فايس".

كاليفورنيا.. رجل يعض كلباً بوليسياً استعانت به الشرطة لتوقيفه الأخيرة كاليفورنيا.. رجل يعض كلباً بوليسياً استعانت به الشرطة لتوقيفه

ووفقا لتقرير صادر عن جماعات تعنى بالدفاع عن الحياة البرية، فقد تم تسجيل 82 حالة اعتداء جنسي على حيوانات في الهند بين عامي 2010 و2020، كما تم تسجيل 500 ألف حالة من الجرائم المتعلقة بالحيوانات، والتي تشمل التعذيب والقتل.

وتشمل أحدث حالات الاعتداء الجنسي على الحيوانات، قيام رجل باغتصاب وقتل ماعز حامل في جنوب الهند، ورجل يبلغ من العمر 60 عاما اغتصب أنثى كلب العام الماضي.

وقال مالي: "هناك خطر الإصابة بأمراض حيوانية المصدر، بسبب مثل هذا النوع من الحالات الغريبة، وهناك مخاوف من أن يكون الرجال يحملون أمراضا بسبب أفعالهم".

وأكد مالي أن "مراقبة أكثر من 1000 كيلومتر مربع من المناطق المحمية يمثل تحديا لحراس الغابات، لكن هناك خططا لنشر قوة حماية خاصة جديدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كم يستهلك الحرم المكي من الهواء البارد يوميًا؟ كم يستهلك الحرم المكي من الهواء البارد يوميًا؟
اكتشف المزيد