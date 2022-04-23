فيديو لمرشح في لبنان ينتهي مهرجانه الانتخابي بسرقة الكراسي  

فوجيء مرشح للانتخابات النيابية في لبنان، بأن عددا ممن حضروا مهرجانا أقامه اليوم السبت في مدينة طرابلس، البعيدة بالشمال اللبناني 80 كيلومترا عن بيروت، أقدموا بعد انتهائه على سرقة الكراسي التي كانوا يجلسون عليها هم وغيرهم، إلى درجة لم يبق واحد منها في الساحة.

وكان المرشح عمر حرفوش، الذي احتفل الأربعاء الماضي بمرور 53 سنة على ولادته في طرابلس نفسها، أطلق ماكينته الانتخابية عبر المهرجان الذي تخلله إشكال بين الحضور والمنظمين، لا تزل أسبابه مجهولة، لذلك اتصلت به "العربية.نت" ليوضح لها حقيقة ما جرى، إلا أنها لم تعثر عليه، فاكتفت بما ورد في مواقع التواصل عن المهرجان المعروض فيديو أدناه عن سرقة ما كان فيه من كراسي.

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والمرشح عمر حرفوش، هو منتج أفلام وناشط إعلامي سابقا في أوكرانيا المالك فيها مع شقيقه وليد لمجموعة supernova الاعلامية، لكنه أقام مع زوجته وأولاده منذ 2006 في باريس. أما في لبنان، فأسس حزب "الجمهورية الثالثة" وباسمه رشح نفسه للانتخابات المقررة الشهر المقبل.