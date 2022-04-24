إطلاق 14 رصاصة على سيارة دبلوماسي كويتي في واشنطن

نجا المستشار محمد العميري، وهو دبلوماسي كويتي في سفارة الكويت بواشنطن، من 14 رصاصة أصابت سيارته، حين كان ينتظر بداخلها خروج أبنائه من المدرسة" وفقا لما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية في خبر قالت فيه اليوم الأحد، إنه لم يصب بأي أذى ولم تعرف خلفيات الحادث بعد، وهل كان الرصاص يستهدفه بالذات أم تصادف وجوده مع إطلاق نار في المكان.
إلا أن السلطات الأميركية، سبق وأعلنت أن "مسلحاً فتح النار عشوائيا من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية قرب مدرسة إعدادية للنخبة في واشنطن يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ثم أقدم على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه".
وقالت إن المشتبه به ريموند سبنسر، البالغ 23 عاماً، هو من ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا، وتم التعرف اليه في البداية من مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر على ما يبدو إطلاق أعيرة نارية من نافذة بالطابق العلوي.
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