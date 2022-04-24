شاهد فضيحة في الأوروغواي بطلها وزير خارجية تركيا وأصابعه 

أطلق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، العنان لفضيحة دولية حين صوّروه في الأوروغواي وهو يشكل بأصابعه شعار مجموعة تركية قومية متطرفة أمام عدد من الأرمن تظاهروا احتجاجاً على زيارته، فاعتبروا ما فعل "حادثة مقيتة" كان بطلها عند خروجه السبت من حفل افتتاح سفارة لتركيا في مونتيفيديو، عاصمة الأوروغواي، حيث عقد اجتماعاً مع نظيره الأوروغوياني فرانسيسكو بوستيلو.

وفي فيديو بثته في "يوتيوب" مجموعة معروفة باسم "مجلس القضية الأرمنية" نرى الوزير يشكل بأصابعه شعار منظمة "الذئاب الرمادية" اليمينية القومية المتطرفة، وهي شبه العسكرية تنفي حدوث الإبادة الجماعية للأرمن، وقامت دول أوروبية عدة في 2020 بحظرها، منها النمسا وفرنسا، بعد هجمات من أعضائها ضد الجالية الأرمنية المحلية.

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وكانت المنظمة المعروفة باسم Grey Wolves إنجليزياً، أو Bozkurtlar بالتركي، ظهرت في الستينيات، وأصبحت اعتباراً من 2016 واحدة من الداعمين الرئيسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. باستهدافها الأرمن والانفصاليين الأكراد والمتشددين اليساريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكانت وراء عدد من الهجمات، أشهرها حين أطلق أحد أعضائها الرصاص في 1981 على البابا يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس.