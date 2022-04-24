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وخزات غامضة تطال 9 أشخاص بمهرجان فرنسي.. والسلطات تحقق

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من مهرجان Printemps de Bourges - فرانس برس

وخزات غامضة تطال 9 أشخاص بمهرجان فرنسي.. والسلطات تحقق

بلاغات التعرض للوخزات جاءت من رجال ونساء من أعمار مختلفة

دبي - العربية.نت

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فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في شأن وخزات غامضة تعرض لها تسعة أشخاص حضروا مهرجان (Printemps de Bourges)، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في إقليم شير بفرنسا، بحسب ما أفيد السبت.

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وأشارت السلطات إلى أن مصدر هذه الوخزات لا يزال مجهولاً.

كما قالت أنييس بونجان، مديرة مكتب مُحافظ إقليم شير "نحن لا نعرف ما إذا كانت ناجمة عن حقَن أم هي مجرد رؤوس دبابيس مثلاً"، وأضافت "الناس شعروا بالوخزت فحسب".

وأوضح مدير المهرجان بوريس فيديل "لا اعتداءات جنسية"، وأن بلاغات التعرض للوخزات جاءت من "رجال ونساء من أعمار مختلفة".

وأجريت فحوص دم للأشخاص المعنيين لمعرفة ما إذا كانوا حُقنوا بأي مواد.

من مهرجان Printemps de Bourges - فرانس برس
من مهرجان Printemps de Bourges - فرانس برس

مخدّر المغتصب

وقال فيديل لوكالة فرانس برس "تلقينا إلى السبت 23 نيسان/أبريل بلاغات عن تسع حالات". ودفعت هذه البلاغات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة في المهرجان الذي يختتم الأحد.

وقدمت في الآونة الأخيرة بلاغات عن حالات مماثلة في نوادٍ ليلية في مدن فرنسية عدة.

وتلقت الشرطة في مدينة نانت (غرب فرنسا) 43 بلاغاً منذ منتصف شباط/فبراير الفائت بحسب النيابة العامة.

وقال المدعي العام رونو غودول لوكالة فرانس برس الجمعة، إن "الفحوص لم تبيّن وجود عقار غاما هيدروبوتيرات GHB (الذي تُطلق عليه تسمية "مخدّر المغتصب") أو أي مواد ضارة أخرى"، مشيراً إلى عدم توقيف أي مشتبه به بعد.

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