رجل أعمال مصري يفاجئ عمرو أديب بما جعله يطير فرحا على الشاشة 

هلل الإعلامي المصري، عمرو أديب، وكبّر وطار فرحا أثناء تقديمه مساء أمس الاثنين برنامجه "الحكاية" على شاشة قناة "MBC مصر2" حين فاجأه رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى بتبرعه لعمل خيري كان أديب يجمع له التبرعات، متفائلا بأن يجمع 7 ملايين جنيه مصري على الأقل، فإذا برجل الأعمال يتصل ويعلن له تبرعه بخمسين مليونـا تعادل 3 ملايين دولار تقريبا.

كانت التبرعات لصالح مستشفى اسمه "وادي النيل" ويحتاج مرضاه للمال لمتابعة علاجهم فيه، فإذا بمتبرعة سعودية تتصل من المملكة وتتبرع بملغ 300 ألف جنيه، تلاها رجل أعمال يمني تبرع بمليوني جنيه، ثم تبرعت سيدة أعمال مصرية بمبلغ 3 ملايين.

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مرت ثوان معدودات، وجاءت المفاجأة من رجل الأعمال الذي ذكر في مداخلته أن "شخصا أعرفه تبرع لكم بقيمة 50 مليون جنيه لصالح مستشفى وادي النيل" وحين هلل عمرو أديب وشكره، أخبره رجل الأعمال "أن الله هو من يرزق الناس، وليس أنا أو غيري" لكن الإعلامي الشهير أشار بعدد من العبارات إلى أن المتبرع الحقيقي هو المتصل بالذات، وليس سواه.

وكان رجل الأعمال والمهندس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، تبرع بمبلغ 62 مليون جنيه قبل عامين، وفقا لما قرأت "العربية.نت" هذا الخبر المؤرشف بالإنترنت، تم تخصيص جزء منها لشراء أجهزة تنفس صناعي إضافة إلى التبرع لوزارة الصحة، للوفاء باحتياجاتها بخصوص تداعيات فيروس كورونا المستجد.