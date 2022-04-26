مقتل معلمة وطفلين في إطلاق نار داخل روضة أطفال وسط روسيا

أكد حاكم منطقة أوليانوفسك في وسط روسيا أن مسلحاً فتح النار في روضة أطفال في المنطقة، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل طفلين ومعلمة.

وأضاف الحاكم أليكسي روسكيخ أن معلمة أخرى أصيبت وتتلقى المساعدة الطبية. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر أن المسلح انتحر في وقت لاحق.

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وقال روسكيخ في بيان: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا. هذه خسارة لا تعوض لنا جميعا".



وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنه تم فتح تحقيق جنائي في الحادث.