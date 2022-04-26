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ما تراه أولاً يكشف عن أسوأ صفة لديك.. ويكرهها الناس فيك!

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صورة واحدة و4 تحليلات شخصية
خدع بصرية

ما تراه أولاً يكشف عن أسوأ صفة لديك.. ويكرهها الناس فيك!

تأخذنا الصور التي تحتوي على خدع بصرية في عالمها الخاص المليء بالتحليلات الشخصية، والتي قد تتفق أو تختلف مع الحقيقة

العربية.نت

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كعادتها، تأخذنا الصور التي تحتوي على خدع بصرية في عالمها الخاص المليء بالتحليلات الشخصية، التي قد تتفق أو تختلف مع الحقيقة.

فالأوهام البصرية ليست مجرد وسيلة ممتعة لاختبار كيفية عمل أدمغتنا، بل يمكنها أيضًا الكشف عن أسرار أخرى، بما في ذلك ما يعتقده الآخرون عنك.

واليوم نتناول صورة تحمل خدعة بصرية، نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، نقلاً عن الفنان الأوكراني أوليغ شوبليك.

وتزعم الصحيفة أن ما يلفت نظرك أو تقع عليه عيناك أولا قد يكشف عن سمة الشخصية التي يجدها الناس أقل جاذبية فيك.

والآن انظر جيداً إلى الصورة وأفصح عما رأيت أولاً، وما تبين لك فيما بعد.

ماذا رأيت للوهلة الأولى؟
ماذا رأيت للوهلة الأولى؟

*فإذا وقعت عيناك على وجه الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، فأنت على الأغلب تتمتع بالكثير من الثقة، إلا أن غرورك هو أقل ما يحبه الناس فيك.

*إذا رأت عيناك امرأة مستلقية على سرير، فهذا يعني أنك ربما لست منظمًا للغاية، ويجد الناس أن إهمالك وغوغائيتك هي أقل سماتك جاذبية.

*أما إذا رأيت الرجل الذي يرتدي العمامة لأول وهلة، فقد تكون شخصًا غيوراً إلى حد ما، وهذا بالضبط ما يكرهه الناس فيك.

*وفي حال كان أول شيء تراه عيناك هو الوردة على أرضية الغرفة، فقد تكون سذاجتك هي الصفة التي يجدها الناس غير جذابة فيك.

والآن عزيزي القارئ جاء دورك.. ماذا رأيت للوهلة الأولى في الصورة؟

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