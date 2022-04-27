الإفراج عن محاسب مسلسل" بطلوع الروح"  المختطف بلبنان

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، من الإفراج عن محاسب مسلسل "بطلوع الروح"، المختطف هناك منذ أيام .

وأصدرت شركة الصبّاح المنتجة للمسلسل بيانا أكدت فيه أن المحاسب المصري بصحة جيدة الآن، وأنها بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.

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وكان المحاسب المصري صادق روللي، قد تعرض للخطف قبل أيام، خلال تصوير حلقات من مسلسل "بطلوع الروح"، في منطقة بعلبك شرق لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق المسلسل الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني.