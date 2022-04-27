.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإفراج عن محاسب مسلسل" بطلوع الروح"  المختطف بلبنان

  • الخط
MBC GROUP- RAMADAN 2022- بطلوع الروح

الإفراج عن محاسب مسلسل" بطلوع الروح" المختطف بلبنان

القاهرة – أشرف عبد الحميد  

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، من الإفراج عن محاسب مسلسل "بطلوع الروح"، المختطف هناك منذ أيام .

وأصدرت شركة الصبّاح المنتجة للمسلسل بيانا أكدت فيه أن المحاسب المصري بصحة جيدة الآن، وأنها بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.

صادق روللي
صادق روللي

وكان المحاسب المصري صادق روللي، قد تعرض للخطف قبل أيام، خلال تصوير حلقات من مسلسل "بطلوع الروح"، في منطقة بعلبك شرق لبنان.

إلهام شاهين عن "بطلوع الروح": تلقيت شتائم كثيرة من متطرفين ثقافة وفن إلهام شاهين عن "بطلوع الروح": تلقيت شتائم كثيرة من متطرفين

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق المسلسل الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | مدير تويتر: لا توجد خطط لتسريح العاملين في الوقت الحال العربية 360 | مدير تويتر: لا توجد خطط لتسريح العاملين في الوقت الحال
اكتشف المزيد