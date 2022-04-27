شاهد مديرة تصوير فيلم أليك بالدوين تصارع الموت من رصاصة مسدسه

أفرجت الشرطة الأميركية أمس الأول، عن مقطعي فيديو من الموقع الذي كان يتم فيه تصوير فيلم عنوانه Rust قرب مدينة Santa Fe بولاية نيو مكسيكو الأميركية في أكتوبر الماضي، أحدهما للممثل Alec Baldwin وهو يتدرب على المسدس الذي انطلقت منه رصاصة أصابت مديرة تصوير الفيلم Halyna Hutchins واستقرت بصدرها.

أما الثاني، المأساوي والبائس إلى حد كبير، فتم دمجه مع المقطع الأول، وتظهر فيه "هاتشينز" ملقاة أرضا على ظهرها، وحولها مسعفون يجهدون لإنقاذها من الرصاصة بانتظار سيارة إسعاف، نقلتها حين وصلت إلى مستشفى لم تقو فيه على ما أصابها، ففارقت الحياة وبالكاد عمرها 42 سنة.

مادة اعلانية

ليس لديه أي فكرة

ويمكن رؤية الشرطة والمسعفين في بداية المقطع، وهم يهرعون إلى مكان الحادث، فيما ظهر بالدوين في نهاية الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" موحدا أدناه، يتدرب بملابس رعاة البقر على المسدس الذي ذكر بعد الحادث أنه لم يضغط على زناده، وليس لديه أي فكرة عن الكيفية التي خرجت بها رصاصة حية من المسدس الذي كان يظنه آمنا أثناء التصوير. إلا أن التحقيق "لا يزال مفتوحا ومستمرا" بحسب ما قال Adan Mendoza مأمور الشرطة في منطقة Santa Fe عبر بيان مرفق بمقطعي الفيديو.

ذكر مندوسا أيضا، أن الكثير من عناصر التحقيق لا تزال في حاجة إلى دراسة، بينها الأدلة الجنائية المتعلقة بالأسلحة النارية، وتحليل بصمات الأصابع، وتقرير الفحص الطبي وتحليل بيانات هاتف بالدوين نفسه "وبمجرد تقديم هذه العناصر، سنكون قادرين على استكمال التحقيق وإحالته إلى المدعي العام للمراجعة"، كما قال.

ويأتي نشر مقطعي الفيديو بعد أسبوع من فرض السلطات غرامة قدرها 136,793 دولارا على منتجي الفيلم وادانتهم لإخفاقهم في اتباع إرشادات السلامة، بعد أن استنتج تحقيق أجرته إدارة البيئة في ولاية "نيو مكسيكو" إلى أن "صانعي الفيلم" في إشارة إلى بالدوين منتجه، أظهروا "لامبالاة واضحة بمخاطر استخدام الأسلحة النارية في موقع التصوير".