.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقابل 16 مليون دولار.. دولة أوروبية "تستورد" سجناء من الخارج

  • الخط
A view of he 300-cell prison in Gjilan, 50 kilometers south east of the capital Pristina, Kosovo where Denmark's would run the new 300-cell facility, on Friday, Dec. 17, 2021. Kosovo's Justice Ministry said on Thursday that it has struck a preliminary agreement to rent 300 prison cells to Denmark, to help the Scandinavian country cope with its over-populated prison system. (AP Photo/str)
السجن في كوسوفو الذي سينقل إليه السجناء من الدنمارك

مقابل 16 مليون دولار.. دولة أوروبية "تستورد" سجناء من الخارج

الدنمارك توقع اتفاقاً لإرسال 300 سجين الى كوسوفو لتخفيف اكتظاظ سجونها

كوبنهاغن – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع كوسوفو لإرسال 300 سجين إليها مقابل 15 مليون يورو (15.8 مليون دولار) سنوياً من أجل تخفيف الضغط على سجونها.

وقال وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب في بيان: "وقعنا الآن اتفاقية رائدة تضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وتخفف الضغط عن حراس السجون".

حراس في سجن جيلان في كوسوفو
حراس في سجن جيلان في كوسوفو

وأول المحتجزين، وهم أجانب حُكم عليهم بالترحيل بعد قضاء مدة عقوبتهم، سيسجنون ابتداءً من مطلع عام 2023 في سجن جيلان على بعد 50 كلم من بريشتينا عاصمة كوسوفو.

وأكد هايكروب أن "من خلال الاتفاقية، ترسل الدنمارك أيضاً إشارة واضحة إلى الأجانب من دول أخرى والذين حُكم عليهم بالترحيل مفادها: مستقبلكم ليس في الدنمارك، وبالتالي لن تقضوا عقوبتكم فيها".

في عام 2020، كان يفترض ترحيل حوالي 350 سجيناً في نهاية فترة عقوبتهم في السجون الدنماركية.

سجن جيلان في كوسوفو
سجن جيلان في كوسوفو
متحف سويدي يشتري لوحات رسام كاريكاتير سوري ثقافة وفن متحف سويدي يشتري لوحات رسام كاريكاتير سوري

ومنذ عام 2015، قفز عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنسبة 19% ليصل إلى أكثر من 4000 شخص في بداية عام 2021، وهو ما يمثل معدل إشغال يتجاوز 100%، وفق الإحصاءات الوطنية.

وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد الحراس بنسبة 18% في المملكة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة، والمعروفة بسجونها المفتوحة المخصصة للسجناء الذين يقضون عقوبات تقل عن خمس سنوات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتزم الدنمارك فيها إدارة شؤون الأجانب خارج حدود الاتحاد الأوروبي. ففي يونيو الماضي، تبنت قانوناً يسمح بنقل مراكز طالبي اللجوء للخارج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أجواء رمضانية بنكهة سورية وسط اسطنبول أجواء رمضانية بنكهة سورية وسط اسطنبول
اكتشف المزيد