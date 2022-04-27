مقتل 11 باصطدام شاحنة بخطوط كهرباء في مهرجان بالهند

تعرض أحد عشر شخصا للصعق بالكهرباء حتى الموت عندما لمست الشاحنة التي كانوا يستقلونها والمزينة بمناسبة مهرجان هندوسي، خطوطا علوية لنقل الكهرباء خلال موكب احتفالي هندوسي في جنوب الهند، حسبما قالت الشرطة.

وقالت قناة نيودلهي التلفزيونية إن النيران اشتعلت في الشاحنة التي كانت مزدحمة بالكثيرين بسبب الشرارة الكهربائية.

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وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة ثانجافور بولاية تاميل نادو، بحسب رجل شرطة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافيين.

حدثت الوفيات في وقت مبكر من الأربعاء عندما كانت العربة تسير في موكب في منطقة ثانجافور، على بعد 340 كيلومترا جنوب تشيناي، عاصمة الولاية، وفقا للشرطة.

كان معبد هندوسي هو من نظم الموكب. ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور.

وتعد ثانجافور مركزا مهما للدين والفن والهندسة المعمارية في جنوب الهند. وتشتهر المنطقة بمعابدها التراثية.