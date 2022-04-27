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"أزمة رمال" في الأفق.. مع استهلاك كل فرد 17 كلغ منها يومياً

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An area cleared for sand mining is situated on a dried lake bed of Poyang Lake, China's largest freshwater lake, in Jiujiang, Jiangxi province, China, December 11, 2019. REUTERS/Aly Song SEARCH POYANG LAKE FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY
"منجم" للرمال في الصين

"أزمة رمال" في الأفق.. مع استهلاك كل فرد 17 كلغ منها يومياً

يبلغ حجم الاستهلاك العالمي للرمال في الزجاج والخرسانة ومواد البناء 50 مليار طن سنوياً

جنيف - رويترز

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دعا تقرير للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب "أزمة رمال" في العالم، ومنها حظر تجريف الشواطئ، في ظل زيادة الطلب إلى 50 مليار طن سنوياً مع النمو السكاني والتوسع الحضري.

والرمال هي المورد الطبيعي الأكثر استغلالاً في العالم بعد المياه، لكن استخدامها غير خاضع للقيود إلى حد كبير، مما يعني أنه يتم استهلاكها بشكل أسرع مما يمكن إحلاله بعمليات جيولوجية تستغرق مئات الآلاف من السنين، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

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وزاد لثلاثة أمثال حجم الاستهلاك العالمي للرمال في الزجاج والخرسانة ومواد البناء على مدى العقدين الماضيين ليصل إلى 50 مليار طن سنوياً، ما يعادل حوالي 17 كيلوغراماً للفرد كل يوم، بحسب التقرير، مما أضرّ بالأنهار والسواحل، بل وقضى على جزر صغيرة.

وقالت شيلا أجاروال خان، مديرة قسم الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقدمة التقرير: "إننا نجد أنفسنا الآن في موقف لا يمكن فيه تلبية احتياجات وتوقعات مجتمعاتنا دون تحسين إدارة موارد الرمال".

وأضافت: "إذا تحركنا الآن، فلا يزال من الممكن تجنب أزمة رمال" في العالم.

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