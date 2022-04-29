في مهمة طويلة.. الإمارات ترسل رائد فضاء للمحطة الدولية

أعلنت الإمارات الجمعة أنها سترسل رائد فضاء إلى المحطة الدولية في مهمة طويلة تمتد لستة أشهر.

وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الامارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد ١٨٠ يوما لمحطة الفضاء الدولية … الإمارات ستكون الدولة الـ١١ في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء.. فخورون بشباب الإمارات".

محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الامارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد ١٨٠ يوم لمحطة الفضاء الدولية … الإمارات ستكون الدولة ال١١ في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء .. فخورين بشباب الإمارات 🇦🇪 pic.twitter.com/vSILefU77I — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 29, 2022

مادة اعلانية

وبحسب صحيفة "ذي ناشونال" الإماراتية، فإنّ رائد الفضاء الإماراتي سيكون جزءًا من فريق من المقرر أن ينطلق على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس أكس" في النصف الأول من عام 2023 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وأضافت أن التوقيع مع الشركة جرى في السفارة الإماراتية في واشنطن الأربعاء.

هذا وتحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة إلى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا في صاروخ "سويوز" من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.

كما أعلنت الإمارات في أيلول/سبتمبر 2020 أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع إلى القمر بحلول 2024.