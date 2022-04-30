تلفزيون حكومي روسي يمحو باريس وبرلين ولندن من الوجود بالنووي 

حاكى التلفزيون الروسي الحكومي، كيف ستشن روسيا ضربات نووية على 3 عواصم بأوروبا، هي لندن وباريس وبرلين، بعد 200 ثانية من إطلاق الصواريخ نحوها، وأعلن بأنه لن يكون هناك ناجون، في رد كما يبدو عبر برنامج "60 دقيقة" في القناة التلفزيونية الأولى، على تصريح أدلى به James Heappey وزير القوات المسلحة ببريطانيا، يؤيد فيه مهاجمة الأوكران للبنى التحتية الروسية.

جاءت المحاكاة التلفزيونية، في وقت حذر فيه Richard Sherriff الرئيس السابق لحلف الناتو، من أن على الغرب الاستعداد لحرب "أسوأ سيناريو" مع روسيا في أوكرانيا، وسط تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعلن "مفاجأة ما، عند عرض "يوم النصر" العسكري في 9 مايو المقبل.

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وفي البرنامج الذي عرضته القناة يوم الخميس الماضي، تصوّر Aleksey Zhuravlyov رئيس حزبRodina القومي، سيناريو ما سيحدث، نسمعه يذكره في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه، حول إذا أطلقت روسيا صواريخها النووية، وقال إن الأمر يحتاج إلى صاروخ واحد، طراز Sarmat الجديد "لتختفي الأهداف" أي صاروخ لكل من لندن وباريس وبرلين.

ثم عرض البرنامج خريطة، يبدو أنها تشير إلى إمكانية إطلاق الصواريخ من منطقة Kaliningrad المعروفة كجيب روسي محاط ببولندا وليتوانيا وبحر البلطيق، بحيث يصل الصاروخ المخصص لبرلين بعد 106 ثوان، والمخصص لباريس بعد 200 ثانية، وبعده بثانيتين يصل الثالث إلى لندن، ثم تختفي المدن الثلاث من الوجود بصواريخ تفاخر بوتين الأسبوع الماضي ت بأن سرعتها تفوق سرعة الصوت "وتخترق كل الدفاعات الحديثة" كما قال.