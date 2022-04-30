انظر جيداً.. أول ما تراه في الصورة يكشف شخصيتك!

لا شك أن للخدع البصرية بعض الجوانب الغامضة، التي قد تكشف بحسب عدد من الدراسات جوانب من شخصية الناظر إليها، وإن لم يكن بشكل متناهي الدقة.

وغالبا ما تنتشر تلك الصور أو الاختبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بشكل واسع.

مادة اعلانية

أما الجديد هذ المرة، فمقطع فيديو انتشر على حساب Bright Side YouTube، أظهر مشهدا كرتونيا مليئا بالنجوم، إلا أن ما تقع عيناك عليه أولاً يكشف كثيرا من جوانب شخصيتك.

ويقول الفيديو: "هل ترى وجهاً هنا"؟، فإذا رأيته فعلا، هذا يعني أنك تهتم كثيراً بالآخرين، وأن كل قريب منك تعتبره فريداً ومحبباً.

أما إذا رأيت سمكتين في الصورة، فمعنى ذلك أنك إيجابي جداً.

كما ويعني أيضا أنك سعيد بحياتك وتؤمن بالحظ!

فمَ الشكل الذي رأيته أولاً؟!