شيخ موال لحزب الله: "من يريد رؤية نسائه على شواطئ جونية.. فلينتخب القوات"

صُدم اللبنانيون بفيديو لأحد المشايخ، من الموالين لحزب الله، وهو يهين اللبنانيات، ويهاجم رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، متهماً "القوات" بممارسة الدعارة، والاتجار في المخدرات، والصهيونية وغيرها.

وانتشر الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب واستفزاز اللبنانيين.

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وقال الشيخ إنّ "من يريد رؤية نسائه على شواطئ جونية والمعاملتين وجبيل، فلينتخب القوات"، لافتاً، باستهزاء إلى أنّ (رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير) "جعجع سيخلّصكم من كرامتكم ودينكم وقرآنكم".

شيخ من ولاية الفقيه الايرانية يقول "من يريد رؤية نسائه على شواطئ جونية والمعاملتين وجبيل فلينتخب القوات".. نحن نقول اننا سنقاوم ثقافتكم الحاقدة وكرهكم لحياتنا وفرحنا وعنفواننا.. الدعارة في عقولكم المريضة وفي نفوسكم الساقطة pic.twitter.com/QqjLm1EiN1 — طوني بولس (@TonyBouloss) April 30, 2022

وحسب الفيديو، كان الشيخ يتحدث في احتفالية وبدا من خلفه الشعار الانتخابي لحزب الله.

وتمادى المتحدث في الفيديو، واتهم منافسيه بـ"الكفر"، كما وصفهم بأنهم "أنجاس". وقال: "أصبح لنا ديننا ولكم دينكم من أحب أن يستبدل الإيمان بالكفر فلينتخب هؤلاء الأنجاس".

ومن التعليقات الغاضبة التي ردت على المتحدث: "نحن نقول إننا سنقاوم ثقافتكم الحاقدة وكرهكم لحياتنا وفرحنا وعنفواننا.. الدعارة في عقولكم المريضة وفي نفوسكم الساقطة".

وأضاف آخر: "الشيخ بذاته سيصوت للقوات، وسيكون أول الواصلين على شواطئنا".