مقاتلة روسية تحطمت بأوكرانيا.. تتحول لسلاسل مفاتيح

حوّل رجل أعمال أوكراني جزءاً من حطام طائرة مقاتلة روسية جرى إسقاطها إلى سلاسل مفاتيح تذكارية يبيعها خارج أوكرانيا من أجل دعم المجهود الحربي لبلاده.

وقال يوري فيسوفن مؤسس شركة "درونز فور يوكرين": "قال لي الكثير من أصدقائي إنه لا أحد سيمنحني 1000 دولار مقابل هذه القطعة المعدنية. إنها فكرة مجنونة".





صناعة حمالات مفتايح من هيكل المقاتلة صناعة حمالات مفتايح من هيكل المقاتلة صناعة حمالات مفتايح من هيكل المقاتلة

مادة اعلانية

وأضاف: "استيقظت صباحاً لأكتشف من خلال هاتفي أنه تم جمع ما بين 20 إلى 30 ألف دولار بالفعل. رأينا هذا التدفق المستمر لرسائل تتضمن أسئلة ويقول أصحابها إنهم يريدون التبرع بالمزيد، ويقولون لنا إنها فكرة رائعة".

ويقول الجيش الأوكراني إنه أسقط الطائرة، وهي قاذفة قنابل تكتيكية روسية بمقعدين من طراز "سوخوي-34"، فوق بلدة بوروديانكا الواقعة شمال غربي كييف في أوائل مارس الماضي عندما كانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المنطقة.



حمّالة مفاتح مصنوع من هيكل مقاتلة سوخوي حمّالة مفاتح مصنوع من هيكل مقاتلة سوخوي

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صوراً لحطام قالت إنه يحمل رقماً كودياً للطائرة "إف. آر. 81251" التي تحمل الشارة "31 أحمر".

وبعد انسحاب الروس للتركيز في عمليتهم العسكرية على شرق أوكرانيا، طلب فيسوفن من المدافعين عن المنطقة الحصول على بعض الحطام المتناثر فوق الأراضي الزراعية.

وأضاف أن الجنود أخبروه بمقتل كلا الطيارَين الروسيين. ومن بين الحطام الذي عرضته الوزارة خوذة أحد الطيارين.





من حطام مقاتلة السوخوي التي تم تحويلها لحمالات مفاتيح من حطام مقاتلة السوخوي التي تم تحويلها لحمالات مفاتيح من حطام مقاتلة السوخوي التي تم تحويلها لحمالات مفاتيح

وسلسلة المفاتيح التي أعدتها شركة "فيسوفن"، التي تعمل في مجال الإعلان، هي عبارة عن قطعة مستطيلة يبلغ طولها حوالي 10 سنتيمترات عليها ختم بجزء من جسم الطائرة، ثم يتم تشكيلها وصقلها والطباعة عليها بمعلومات حول الطائرة مع عبارة "شكراً لك" موجّهة للمشتري. وفي كل قطعة مستطيلة ثقب لإدخال حلقة مفاتيح، وعليها رقم تسلسلي فريد.

وقال فيسوفن: "ما يميز سلسلة المفاتيح هذه هو أننا صنعناها من حطام طائرة روسية حقيقية.. هذه هدية فريدة حقاً لأولئك الذين ساعدونا".