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النيران حاصرتهم.. مقتل 8 أشخاص واحتراق 80 منزلاً بالفلبين

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Firemen work at the scene of a fire at an informal settlement inside the campus of the University of the Philippines in Quezon City, suburban Manila on May 2, 2022. Eight people died, including six children, when a fire ripped through a poor community in the Philippines capital of Manila on May 2 and destroyed 80 houses, a fire official said. (Photo by Maria TAN / AFP)
المنازل المحترقة في مانيلا

النيران حاصرتهم.. مقتل 8 أشخاص واحتراق 80 منزلاً بالفلبين

الحريق شبّ فجراً في الطابق الثاني من منزل في حيّ فقير مكتظ يقع في حرم جامعة الفلبين

مانيلا – فرانس برس

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قضى ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفال، في حريق اندلع اليوم الاثنين في حيّ فقير في العاصمة الفلبينية مانيلا، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وجُرح ثلاثة أشخاص آخرين جراء الحريق الذي شبّ نحو الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي (21:00 مساء الأحد بتوقيت غرينتش) في الطابق الثاني من منزل في حيّ فقير مكتظ يقع في حرم جامعة الفلبين.

نقل جثث المتوفين إثر الحريق
نقل جثث المتوفين إثر الحريق

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء غريغ بيشايدا لوكالة "فرانس برس" إن فرق الإطفاء احتاجت إلى ساعتين لإخماد الحريق الذي دمّر 80 منزلاً.

وفُتح تحقيق بهدف الكشف عن أسباب هذا الحريق.

وأوضح بيشايدا أنه بسبب انتشار النيران بشكل سريع وجد الأشخاص أنفسهم محاصرين داخل مساكنهم المبنية بمواد خفيفة.

نقل جثث المتوفين إثر الحريق
نقل جثث المتوفين إثر الحريق
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لم تُعرف أعمار الضحايا بعد، لكنّه أشار إلى أن ستة من بينهم قصّر.

وأضاف: "مركزنا يقع على مسافة قريبة لكنّهم لم يتمكنوا من الاتصال بنا فوراً".

ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في العاصمة الفلبينية المكتظّة بالسكان، بينهم عشرات الآلاف في أحياء فقيرة شديدة الاكتظاظ حيث تندلع حرائق بشكل متكرر.

وفرّ عدد كبير من السكان من الفقر في المناطق الريفية فانتقلوا للعيش في مانيلا على أمل إيجاد فرصة عمل.

سكان من الحي يواسون بعضهم بعد الكارثة
سكان من الحي يواسون بعضهم بعد الكارثة
المنازل المحترقة في مانيلا
المنازل المحترقة في مانيلا
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