النيران حاصرتهم.. مقتل 8 أشخاص واحتراق 80 منزلاً بالفلبين

قضى ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفال، في حريق اندلع اليوم الاثنين في حيّ فقير في العاصمة الفلبينية مانيلا، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وجُرح ثلاثة أشخاص آخرين جراء الحريق الذي شبّ نحو الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي (21:00 مساء الأحد بتوقيت غرينتش) في الطابق الثاني من منزل في حيّ فقير مكتظ يقع في حرم جامعة الفلبين.

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وقال المسؤول في جهاز الإطفاء غريغ بيشايدا لوكالة "فرانس برس" إن فرق الإطفاء احتاجت إلى ساعتين لإخماد الحريق الذي دمّر 80 منزلاً.

وفُتح تحقيق بهدف الكشف عن أسباب هذا الحريق.

وأوضح بيشايدا أنه بسبب انتشار النيران بشكل سريع وجد الأشخاص أنفسهم محاصرين داخل مساكنهم المبنية بمواد خفيفة.

لم تُعرف أعمار الضحايا بعد، لكنّه أشار إلى أن ستة من بينهم قصّر.

وأضاف: "مركزنا يقع على مسافة قريبة لكنّهم لم يتمكنوا من الاتصال بنا فوراً".

ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في العاصمة الفلبينية المكتظّة بالسكان، بينهم عشرات الآلاف في أحياء فقيرة شديدة الاكتظاظ حيث تندلع حرائق بشكل متكرر.

وفرّ عدد كبير من السكان من الفقر في المناطق الريفية فانتقلوا للعيش في مانيلا على أمل إيجاد فرصة عمل.