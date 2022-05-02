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بعد 3 أيام تحت الركام.. انتشال رجل حي من أنقاض مبنى بالصين

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بعد 3 أيام تحت الركام.. انتشال رجل حي من أنقاض مبنى بالصين

انتهت اليوم مهلة الـ72 ساعة التي ذكرها رئيس بلدية تشانغشا للعثور على ناجين بينما لا يزال العشرات بعداد المفقودين

بكين – فرانس برس

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انتُشل شخص على قيد الحياة اليوم الاثنين من تحت أنقاض مبنى انهار قبل ثلاثة أيام في الصين مع تضاؤل الأمل في العثور على ناجين آخرين.

وانهار المبنى المكون من ثمانية طوابق وكان يضم فندقاً وشققا ًسكنية وسينما في وسط مدينة تشانغشا في مقاطعة هونان الجمعة لسبب لم يعرف بعد.

المبنى المنهار
المبنى المنهار

والاثنين عرض التلفزيون الصيني لقطات لشخص ملفوف ببطانية بيضاء سميكة على نقالة ومسعفين يرتدون ملابس زرقاء منهمكون في نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

ولم تشر القناة إلى الحالة الصحية لثامن شخص يُعثر عليه حياً تحت أنقاض المبنى فيما أظهرت صور أخرى رجال الإنقاذ يعملون في المكان.

عمال إنقاذ ينتشلون ناحين بين حطام المبنى المنهار في تشانغشا
عمال إنقاذ ينتشلون ناحين بين حطام المبنى المنهار في تشانغشا
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وانتهت الاثنين مهلة الـ72 ساعة التي ذكرها رئيس بلدية تشانغشا تشنغ جيان للعثور على ناجين. وما زال نحو 15 شخصاً عالقين تحت المبنى. ولم يتم التواصل مع نحو 40 آخرين من سكان المبنى.

وكان رجال الإنقاذ قد عثروا أمس الأحد على شخص سابع حياً بعد أكثر من 50 ساعة من بداية أعمال البحث.

ولم تقدم السلطات بعد تفسيرا للحادث ولكن تم توقيف تسعة أشخاص بمن فيهم صاحب المبنى الأحد بتهمة تزوير أوراق تتعلق بشروط السلامة.

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