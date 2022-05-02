انظر واكتشف.. هل أنت شخص خجول أم واثق من نفسك أم عنيد
ما تراه أولاً يكشف حقيقة سرية عن شخصيتك
بفضل خدعة نفسية يدوية، يدعي رجل أنه يستطيع معرفة ما إذا كنت خجولًا وهادئًا أم واثقًا وعنيدا في ثوانٍ معدودة.
لا تأتي النتيجة من طرح أسئلة عميقة عليك - بدلاً من ذلك، يأتي مما تراه أولاً في خداع بصري بسيط.
شارك تشارلز ميريوت Charles Meriot هذا الوهم البصري في صفحته على TikTok والتي خصصها حول ألغاز الأوهام البصرية واختبارات الشخصية، وحيث تمتلئ أقسام التعليقات بالمشاهدين الذين يناقشون دقة المقاطع.
@charlesmeriot #greenscreen #takeaNAIRbreak #CatOnALeash #charlesmeriot #illusion ♬ As It Was - Harry Styles
في فيديو حديث، شارك Meriot قطعة فنية مكونة من خطوط ناعمة بألوان أساسية.
"ماذا رأيت أولاً؟" سأل ميريوت، متيحًا للجمهور أخذ لحظة لدراسة الصورة. بعد ذلك، كشف ميريوت عن الصورتين اللتين كان من المفترض أن يراهما المشاهدون: دجاجة أو شفتان.
وفقًا لمنشئ المحتوى، فإن ما تراه أولاً يكشف حقيقة سرية عن شخصيتك. قال ميريوت: "إذا رأيت الديك أولاً، فهذا يعني أنك خجول تمامًا. أنت فقط تحب الانتباه عندما تكون في الحالة المزاجية المناسبة".
وتابع: "الأشخاص الذين رأوا شفتين يتمتعون على الفور بشخصية مختلفة تمامًا". وأوضح ميريوت: "إذا رأيت الفم أولاً ، فهذا يعني أنك واثق وقوي ومستقل. لكن هذا يأتي مع عيب يمكنك أن تكون عنيدًا بعض الشيء وعدوانيًا عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي تريدها بالضبط".
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