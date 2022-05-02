.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نتفليكس تتخلى عن مسلسل ميغان ماركل

  • الخط
ميغان ماركل
نتفليكس

نتفليكس تتخلى عن مسلسل ميغان ماركل

مسلسل "بيرل" يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة نتفليكس للبث الرقمي يوم الأحد أنها قررت التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي "بيرل" الذي تنتجه ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة.

3 صور جديدة.. الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما شارلوت  الأخيرة 3 صور جديدة.. الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما شارلوت 

وقالت الشركة في بيان إن نتفليكس قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميجان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها.

وأعلنت شركة أرشيويل برودكشنز التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري، المعروفين رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، العام الماضي أن ميغان ستكون منتجة تنفيذية لمسلسل "بيرل" الذي يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات من التاريخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان
اكتشف المزيد