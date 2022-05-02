نتفليكس تتخلى عن مسلسل ميغان ماركل
مسلسل "بيرل" يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما
قالت شركة نتفليكس للبث الرقمي يوم الأحد أنها قررت التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي "بيرل" الذي تنتجه ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة.
وقالت الشركة في بيان إن نتفليكس قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميجان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها.
وأعلنت شركة أرشيويل برودكشنز التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري، المعروفين رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، العام الماضي أن ميغان ستكون منتجة تنفيذية لمسلسل "بيرل" الذي يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات من التاريخ.
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