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3 صور جديدة.. الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما شارلوت 

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الأميرة شارلوت
الأميرة شارلوت

3 صور جديدة.. الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما شارلوت

الأميرة شارلوت حفيدة الملكة إليزابيث والرابعة في ترتيب العرش بعد جدها الأمير تشارلز ووالدها الأمير وليام وشقيقها الأكبر الأمير جورج

لندن _ رويترز

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نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ثلاث صور لابنتهما الأميرة شارلوت الأحد بمناسبة عيد ميلادها السابع.

وتبلغ الأميرة شارلوت السابعة من عمرها اليوم الاثنين وقد التقطت كيت هذه الصور في نورفولك بشرق إنجلترا.

الأميرة شارلوت
  • الأميرة شارلوت
  • الأميرة شارلوت
2 صور
الأميرة شارلوت
الأميرة شارلوت
الأميرة شارلوت
الأميرة شارلوت

والأميرة شارلوت هي حفيدة الملكة إليزابيث وهي الرابعة في ترتيب العرش بعد جدها الأمير تشارلز ووالدها الأمير وليام وشقيقها الأكبر الأمير جورج.

الأمير وليام وعائلته
الأمير وليام وعائلته

يذكر أن جدتها الملكة إليزابيث الثانية كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 96 في الـ 21 أبريل المنصرم في فرية ساندرينغهام بشرق إنجلترا التي كانت على الدوام ملاذا للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب من جلبة الرسميات وشؤون الدولة. وقضت إليزابيث اليوم في منزل وود فارم الريفي، الذي تفضله كثيرا.

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ96 بخصوصية ودون جلبة الأخيرة الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ96 بخصوصية ودون جلبة

وجاء عيد ميلادها هذه السنة خلال عام اليوبيل البلاتيني للملكة، و70 عاما من الجلوس على العرش.

وبينما كان يوم ميلادها هادئا، ستقام احتفالات عامة معتادة في الفترة من 2 إلى 5 يونيو ، حيث تم تحديد أربعة أيام من احتفالات اليوبيل بالتزامن مع عيد ميلاد الملكة الرسمي.

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