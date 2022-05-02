3 صور جديدة.. الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما شارلوت 

نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ثلاث صور لابنتهما الأميرة شارلوت الأحد بمناسبة عيد ميلادها السابع.

وتبلغ الأميرة شارلوت السابعة من عمرها اليوم الاثنين وقد التقطت كيت هذه الصور في نورفولك بشرق إنجلترا.



الأميرة شارلوت الأميرة شارلوت

مادة اعلانية

والأميرة شارلوت هي حفيدة الملكة إليزابيث وهي الرابعة في ترتيب العرش بعد جدها الأمير تشارلز ووالدها الأمير وليام وشقيقها الأكبر الأمير جورج.

يذكر أن جدتها الملكة إليزابيث الثانية كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 96 في الـ 21 أبريل المنصرم في فرية ساندرينغهام بشرق إنجلترا التي كانت على الدوام ملاذا للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب من جلبة الرسميات وشؤون الدولة. وقضت إليزابيث اليوم في منزل وود فارم الريفي، الذي تفضله كثيرا.

وجاء عيد ميلادها هذه السنة خلال عام اليوبيل البلاتيني للملكة، و70 عاما من الجلوس على العرش.

وبينما كان يوم ميلادها هادئا، ستقام احتفالات عامة معتادة في الفترة من 2 إلى 5 يونيو ، حيث تم تحديد أربعة أيام من احتفالات اليوبيل بالتزامن مع عيد ميلاد الملكة الرسمي.