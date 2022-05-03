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احذر.. فضلات كلبك تكلف غرامة كبيرة في مدينة فرنسية

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الكلب كوماندور

احذر.. فضلات كلبك تكلف غرامة كبيرة في مدينة فرنسية

دبي - العربية.نت

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في إطار السعي لأن تكون "نظيفة ومضيافة"، استحدثت مدينة برجيراك عاصمة منطقة سياحية في جنوب غربي فرنسا، ضبط مخالفة يصل إلى 750 يورو لكل شخص لا يزيل فضلات كلبه من الأماكن العامة.

جاء في المذكرة الصادرة عن السلطات البلدية في 11 نيسان/أبريل أن "الأشخاص المصحوبين بكلب باتوا ملزمين بجمع فضلات هذا الحيوان بصورة فورية وبأي طريقة ملائمة" في الشوارع والمتنزهات والحدائق وغيرها من الأماكن العامة.

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هذه الغرامة البالغة 750 يورو هي على الأرجح الأعلى من نوعها في فرنسا، وفق النائب في الأكثرية لويك دومبريفال المتخصص في الشؤون الحيوانية والبيطرية.

من جهته، قال دومبريفال لوكالة فرانس برس إن "فضلات الكلاب قد تشكل مشكلة حقيقية في بعض المناطق، وهذا يفضي خصوصا إلى وضع وصمة على الكلاب وأصحابها".

وتنص القواعد الجديدة في برجيراك على ضرورة حمل "ما لا يقل عن كيسين لجمع الفضلات خلال النزهات اليومية" مع الكلاب تحت طائلة دفع غرامة تصل إلى 38 يورو، علما أن هذه الأكياس توزع مجانا.

وتعتمد برجيراك التي تبعد ساعتين بالسيارة عن مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، بصورة رئيسية على السياحة وتشتهر بأطباقها التقليدية وكرومها وقصورها.

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