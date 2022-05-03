الجواب يكشف أسراراً عن شخصيتك.. ماذا ترى في هذه الصورة؟

يمكن لصور الخداع البصري أن تكشف الكثير عن شخصيتك، بحسب بعض الدراسات، وذلك اعتمادًا على ما تراه أولاً.

ففي هذه الصورة على سبيل المثال، يمكن للناظر أن يرى امرأة ذات شعر داكن جالسة على الأرض، أو وجها بفك عريض

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وبحسب فيديو نشرته قناة "Bright Side" على اليوتيوب، فإذا رأيت امرأة ذات شعر داكن، فهذا يعني أن لديك "مهارات حادة في كشف التفاصيل الدقيقة.

كما أنك شخص منطوٍ وتميل للوحدة، وعندما تكون محاطًا بعدد كبير جدا من الأشخاص، فإنك تتعب بسرعة كبيرة.

كذلك يرى الناس أنك من النوع الهادئ والخجول، ويصعب على الآخرين التعرف عليك.

لكنك تستمتع بوحدتك ولا تشعر بذلك أو ترفضه على الإطلاق.

منفتح.. وودود

أما إذا كان أول شيء رأيته هو الوجه ذو الفك العريض، فمن المرجح أنك تهمل التفاصيل وتذهب إلى الصورة الكبيرة.

كما يعني أنك تتسم بشخصية يسيرة ومنفتحة، فالخروج مع أصدقائك ومعارفك يمنحك طاقة بدلاً من الاستنزاف كما لو كان انطوائيًا.

إلى ذلك، يبدو أنك تميل إلى حل المشكلات بمناقشتها، وكثيرًا ما يصفك الناس بأنك ودود.

فبعد كل تلك المعطيات.. ما الذي رأيته أنت في الصورة؟