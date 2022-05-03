فيديو.. امرأة مدفونة تحت الأنقاض لـ88 ساعة تخرج حية

"لا يموت الإنسان قبل موعده حتى لو ظل لأيام تحت الركام"، فقد أفادت وسائل إعلام صينية رسمية الثلاثاء أن رجال الإنقاذ عثروا على ناجيين آخرين تحت أنقاض مبنى في وسط الصين انهار قبل أكثر من ثلاثة أيام.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن رجلا وامرأة تم انتشالهما بعد ظهر الاثنين وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
أكثر من 3 أيام تحت الركام
كما ذكرت أن المرأة جرى إنقاذها بعدما ظلت مدفونة تحت الأنقاض لمدة 88 ساعة، وكانت قد نبهت عمال الإنقاذ إلى وجودها بالطرق على أشياء حولها.
وأضافت أنها كانت واعية لدى إنقاذها وعلاماتها الحيوية طبيعية، وتمكنت من التواصل مع رجال الإنقاذ.
يشار إلى أن المبنى المكون من ستة طوابق انهار بعد ظهر الجمعة فى تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان جنوب بكين.
توقيف متهمين
بدورها، ألقت الشرطة القبض على تسعة أشخاص، بينهم صاحب المبنى، للاشتباه في تجاهلهم لقوانين البناء وارتكاب مخالفات أخرى.
كما اعتقل ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التصميم والبناء، وخمسة آخرين يزعم أنهم عرضوا تقييما خاطئا لسلامة بناء دار ضيافة في الطوابق من الرابع إلى السادس من المبنى.
المبنى المنهار يضم أيضا مقهى ومتاجر، إضافة إلى الشقق السكنية.
-
الجيش اليمني: جاهزون لمعركة فاصلة إذا لم يلتزم الحوثي بالهدنةأكد رئيس هيئة الأركان العامة لدى الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، أن القوات اليمنية المسلحة جاهزة لخوض ما سمّاها ... اليمن
-
رئيس بلدية ماريوبول: أكثر من 200 مدني مازالوا في آزوفستالعلى الرغم من سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، لا تزال أنظار العالم متجهة نحوها، لاسيما معمل آزوفستال.فمصنع الصلب هذا الذي ... العرب والعالم
-
9 مايو يطل ثانية..البابا "بوتين سينهي الحرب بهذا اليوم"مرة جديدة عاد تاريخ التاسع من مايو إلى الواجهة، مع دخول العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الـ 69.فقد أكد البابا فرانسيس أن رئيس ... العرب والعالم