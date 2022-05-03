فيديو.. امرأة مدفونة تحت الأنقاض لـ88 ساعة تخرج حية

"لا يموت الإنسان قبل موعده حتى لو ظل لأيام تحت الركام"، فقد أفادت وسائل إعلام صينية رسمية الثلاثاء أن رجال الإنقاذ عثروا على ناجيين آخرين تحت أنقاض مبنى في وسط الصين انهار قبل أكثر من ثلاثة أيام.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن رجلا وامرأة تم انتشالهما بعد ظهر الاثنين وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

مادة اعلانية

أكثر من 3 أيام تحت الركام

كما ذكرت أن المرأة جرى إنقاذها بعدما ظلت مدفونة تحت الأنقاض لمدة 88 ساعة، وكانت قد نبهت عمال الإنقاذ إلى وجودها بالطرق على أشياء حولها.

وأضافت أنها كانت واعية لدى إنقاذها وعلاماتها الحيوية طبيعية، وتمكنت من التواصل مع رجال الإنقاذ.

يشار إلى أن المبنى المكون من ستة طوابق انهار بعد ظهر الجمعة فى تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان جنوب بكين.

توقيف متهمين

بدورها، ألقت الشرطة القبض على تسعة أشخاص، بينهم صاحب المبنى، للاشتباه في تجاهلهم لقوانين البناء وارتكاب مخالفات أخرى.

كما اعتقل ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التصميم والبناء، وخمسة آخرين يزعم أنهم عرضوا تقييما خاطئا لسلامة بناء دار ضيافة في الطوابق من الرابع إلى السادس من المبنى.

المبنى المنهار يضم أيضا مقهى ومتاجر، إضافة إلى الشقق السكنية.