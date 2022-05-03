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ابتسامة بطعم البكاء.. رونالدو يحبس دموعه: لم أنته بعد

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رونالدو
رونالدو

ابتسامة بطعم البكاء.. رونالدو يحبس دموعه: لم أنته بعد

دبي - العربية.نت

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في لحظات مؤثرة، اقترب الدون من صفوف الجماهير دامعاً على مما يبدو. فقد أظهرت الكاميرا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متأثرا وكأنه يحبس دموعه، عقب نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الاثنين.

"لم أنته"

فخلال تحية الجماهير ظهر رونالدو وكأن عينيه تدمعان، ثم نظر إلى الكاميرا وقال مبتسما: "لم أنته بعد".

أتت رسالة رونالدو وسط أخبار كثيرة تشير إلى قرب انتقاله من "الشياطين الحمر" بعد موسم واحد، بسبب رغبة النادي بالاعتماد على لاعبين شبان مع المدرب الهولندي الجديد إيرك تين هاغ.

حلم لم يتحقق

فيما أشارت أنباء أخرى إلى رغبة رونالدو بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يتحقق مع يونايتد.

يذكر أن رونالدو شارك أمس في تحقيق مانشستر يونايتد الفوز بثلاثية نظيفة، وقدم أداء جيدا وسجل هدفا من ركلة جزاء.

كما قدم اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، موسما جيدا مع مانشستر يونايتد، وسجل 18 هدفا في الدوري الإنجليزي، حتى الآن.

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