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واقعة غريبة.. استخراج مفاتيح ومسامير من بطن مريض في تونس

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

واقعة غريبة.. استخراج مفاتيح ومسامير من بطن مريض في تونس

دبي - العربية.نت

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تمكن الأطباء في منطقة القصرين بتونس من استخراج مواد معدنية ومسامير من بطن مريض يعاني من مشكلات نفسية كان قد تمكن من ابتلاعهم، للمرة الرابعة على التوالي خلال أسبوع.

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فقد أكد مصدر طبي لوسائل إعلام محلية أن المواد التي ابتلعها المريض أحدثت له ثقبا على مستوى الأمعاء، ويخضع حاليا في قسم الجراحة وحالته الصحية مستقرة.

وبين المصدر أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، إذ سينقل المريض إلى مستشفى الرازي لمتابعة علاجه النفسي.

يذكر أن نفس الشخص ابتلع في المرات السابقة قطعا حديدية تستعمل في البناء ومفاتيح لإصلاح السيارات وشوكات أكل ومفك براغي وقطعا معدنية صغيرة الحجم.

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