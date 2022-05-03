واقعة غريبة.. استخراج مفاتيح ومسامير من بطن مريض في تونس

تمكن الأطباء في منطقة القصرين بتونس من استخراج مواد معدنية ومسامير من بطن مريض يعاني من مشكلات نفسية كان قد تمكن من ابتلاعهم، للمرة الرابعة على التوالي خلال أسبوع.
فقد أكد مصدر طبي لوسائل إعلام محلية أن المواد التي ابتلعها المريض أحدثت له ثقبا على مستوى الأمعاء، ويخضع حاليا في قسم الجراحة وحالته الصحية مستقرة.
مادة اعلانية
وبين المصدر أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، إذ سينقل المريض إلى مستشفى الرازي لمتابعة علاجه النفسي.
يذكر أن نفس الشخص ابتلع في المرات السابقة قطعا حديدية تستعمل في البناء ومفاتيح لإصلاح السيارات وشوكات أكل ومفك براغي وقطعا معدنية صغيرة الحجم.
اقرأ أيضاً
-
لاستعراض قوته.. شاهد عريساً سودانياً يجلد المعازيم ليلة زفافهعلى مدى الساعات الماضية، انشغل السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يظهر عريسا يجلد المعازيم بالسوط أثناء حفل زفافه.وكشفت المشاهد العريس ... سوشيال ميديا
-
أوكرانيا: مقتل 9 مدنيين بقصف روسي في دونيتسكأعلن حاكم منطقة دونيتسك أن ما لا يقل عن 9 مدنيين لقوا حتفهم بنيران روسية في المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.وكتب حاكم دونيتسك بافلو ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية