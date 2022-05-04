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في أي اتجاه يسير الحصان؟.. الإجابة تبين نظرتك للحياة

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في أي اتجاه يسير الحصان؟.. الإجابة تبين نظرتك للحياة

دبي - العربية.نت

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تكشف خدع الوهم البصري المثيرة الكثير عن خفايا شخصيتك، وهي في الغالب تعكس الحقيقة.

في هذا اللغز المرئي الذي نشرته قناة "Bright Side" على يوتيوب، يمكنك معرفة ما إذا كنت عالقا في ذكريات الماضي أو تنظر إلى المستقبل، وذلك اعتمادًا على ما تراه.

وتُظهر الصورة رجلاً يمتطي حصانًا وهناك كلب عند قدميه، لكن كل هذا يتوقف على الاتجاه الذي يسير فيه الحصان.

وفقا للخدعة البصرية، إذا رأيت الحصان قادما نحوك (يمشي إلى الأمام)، فهذا يعني أنك تبحث دائمًا عن الأشياء العظيمة القادمة في حياتك، ومتحمساً للمستقبل.

بينما إذا رأيت الحصان يسير وظهره لك، فقد يعني ذلك أنك عالق في الماضي، وتشعر بالحنين له وتفكر فيما كان يمكن فعله بشكل مختلف، مما يجعلك شخصاً أكثر تفكيرًا.

إذن أخبرنا في أي اتجاه رأيت طريقة سير الحصان؟

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