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اختبر حدة بصرك وتركيزك.. كم وجها تراه في هذه الصورة؟

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خدع بصرية

اختبر حدة بصرك وتركيزك.. كم وجها تراه في هذه الصورة؟

إذا تمكنت من تحديد كل الوجوه، أي ما مجموعه 9 وجوه، فإن لديك مهارات مميزة للغاية

العربية.نت

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كعادة الصور التي تحمل خدعاً بصرية، فهي تخطف الانتباه والتركيز، خاصة تلك الصور التي تحمل تحليلات للشخصية. فنجدها تنتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والصورة التي اخترناها اليوم، والتي نشرها موقع "نيوز 18" News 18، ابتكرها الفنان المكسيكي أوكتافيو أوكامبو، بهدف خداع عقلك وإدراكك.

والسؤال الأهم الآن، هل يمكنك العثور على العدد الإجمالي للوجوه في الصورة؟ فلنرى كم من تلك الوجوه ستتمكن من تحديدها؟

كم وجهاً تراه في الصورة؟
كم وجهاً تراه في الصورة؟

فوفقًا للتحليل الذي قدمته "ذا مايندز جورنال" The Mind’s Journal، إذا كنت قادرًا على رؤية 6 وجوه في المجموع، فإن مهارات الملاحظة لديك "جيدة لكنها عادية".

وإذا كنت قادرًا على تحديد موقع 7 وجوه في الصورة، فلديك مهارات ملاحظة "أعلى من المتوسط".

أما من يستطيع تحديد 8 وجوه، فيجب أن يكون "فخورا" بنفسه.

وأخيرًا، إذا تمكنت من تحديد كل الوجوه، أي ما مجموعه 9 وجوه، فإن لديك مهارات مميزة للغاية، فأنت شخص مبدع ولديك حدس مذهل أيضا.

الآن جاء دورك عزيزي القارئ.. دقق جيداً وأفصح عما ترى.

الوجه الأول هو الوجه الواضح للجنرال. وهناك ما مجموعه 3 وجوه على وجه الجنرال. الأول وجه الرجل العجوز، والوجه الثاني للمرأة، والوجه الثالث هو وجه الطفل بين ذراعي المرأة. كما توجد 4 وجوه في المكان الذي يجلس فيه الغراب. والوجه الأخير على الجانب الآخر من مكان وجود الغراب.

فكم وجهاً وجدت عزيزي القارئ؟

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