ليفربول يتغزّل بصلاح: الملك قفل ملف الفخامة!

احتفى نادي ليفربول الانجليزي بنجمه المصري محمد صلاح، بمناسبة تسلمه جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022.

الملك قفل ملف الفخامة! 🤩pic.twitter.com/98f8f74DnG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 5, 2022

وعقب تسلم الفرعون المصري الجائزة، نشر حساب النادي الانجليزي تغريدة مرفقاً مرفقاً بها صورة لنجم منتخب مصر حاملاً الجائزة، مع التعليق: "الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز"!، مرفقاً التغريدة بعلم مصر وتاج ملكي.

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كما نشر فيديو لصلاح وهو في طريقه لصعود الطائرة الخاصة، حاملاً الجائزة بيده، مرفقاً المقطع التعليق: "الملك قفل ملف الفخامة!"

ونال صلاح جائزة رابطة النقاد الإنجليزية، التي تضم نحو 400 صحافي، للمرة الثانية بعد موسم 2017-2018.

الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز! 🇪🇬👑



محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022! 👏 pic.twitter.com/2owe5k0zp0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 5, 2022

وتحققت أمنية محمد صلاح بتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ عبّر هداف ليفربول مجددا عن رغبته في "الثأر" من العملاق الإسباني بطل القارة 13 مرة.

وغادر صلاح الملعب باكيا بعد تدخل عنيف مع سيرجيو راموس قائد ريال السابق خلال خسارة ليفربول 3-1 في نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف.

وتأهل ليفربول لنهائي البطولة القارية العريقة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات ويطمح صلاح لرفع الكأس للمرة الثانية وتعزيز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة.

وكتب قائد مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطاح ريال بمانشستر سيتي من قبل النهائي بنتيجة إجمالية 6-5 عقب انتفاضة مثيرة "لدينا ثأر لتسويته" فيما اعترف قبل المباراة في سانتياغو برنابيو بأنه يفضل مواجهة ريال مدريد وليس سيتي.

وجدد صلاح الحديث عن الثأر خلال تسلم جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة نقاد كرة القدم أمس الخميس.

وقال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا: "أنا وبقية اللاعبين نشعر بالحماس لخوض النهائي" في باريس يوم 28 مايو الجاري.

وأضاف: "نعم إنه وقت الثأر. فازوا علينا في آخر مواجهة وكان اليوم حزينا علينا جميعا لكن يجب أن نركز في الدوري الممتاز أولا".

كما أقر بأن تحقيق ليفربول رباعية هذا الموسم "ممكن" لكن لقب الدوري "بين أيدي سيتي" إذ يتصدر بفارق نقطة واحدة عن فريق المدرب يورغن كلوب قبل أربع مباريات من النهاية.

وتابع صلاح "نأمل في أن يهدر سيتي نقاطا. نحتاج للتركيز في مباراة توتنهام (السبت) ثم نواصل".