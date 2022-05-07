ابنة ترمب تحدد وخطيبها اللبناني موعد ومكان الزفاف

تيفاني ترمب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الوحيدة من طليقته Marla Maples البالغة 58 عاما، حددت مع خطيبها اللبناني الأصل مايكل شربل بولس، مكان وزمان حفل زفافهما، بحيث يتم إحياؤه السبت 12 نوفمبر المقبل بمنتجع Mar-a-lago الذي يملكه والدها في مدينة "بالم بيتش" بولاية فوريدا.

الخبر نشرته أمس الجمعة صحيفة "New York Post" الأميركية في موقعها، وقالت فيه إن "أكثر من 500 ضيف سيحضرون الحفل الذي سيشرف عليه والدا تيفاني" الأكبر سنا بعام من خطيبها الذي ولد ونشأ قبل 28 سنة في مدينة Lagos بنيجيريا، حيث تلقى علومه في مدرسة دولية للنخبة، وفقا لما ذكرت عنه "العربية.نت" سابقا، وبعدها انتقل إلى حيث أقام ودرس "التمويل الإداري والمخاطر" في جامعة "University of London" بالعاصمة البريطانية، وفي 2018 تعرف إلى تيفاني أثناء حفل أقامته الممثلة ومغنية البوب الأميركية، ليندسي لوهان، في جزيرة "ميكونوس" باليونان.

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وكان المقبلان على دخول القفص الذهبي، ارتبطا في يناير 2021 بخطوبة أعلناها قبل يوم من مغادرة ترمب البيت الأبيض، حيث قدم الخطيب خاتما من ماس مرصع بقطع من الزمرد، اشتراه بأكثر من مليون و200 ألف دولار. أما حالياً، فيقيم الخطيبان في مدينة ميامي، قريبا مسافة قصيرة بالسيارة من Mar-a-lago المقيم فيه الرئيس السابق، والمعتبر ثاني أكبر قصر بولاية فلوريدا، والرقم 22 بالمساحة في الولايات المتحدة.

والخطيب، الحامل 4 جنسيات: اللبنانية والنيجيرية والفرنسية والأميركية، هو ابن رجل الأعمال مسعد بولس، المستثمر بنيجيريا مليارات الدولارات في مشاريع مختلفة، أهمها مواد البناء والسيارات وتجارة التجزئة. أما والدته التي أسست جمعية للفنون المسرحية، معروفة باسم "سبان" في نيجيريا، حيث ولدت باسم سارة، فهي ابنة رجل الأعمال اللبناني زهير فضول، الناشط مجموعته في البلد الإفريقي، كما في 12 دولة بالقارة السمراء.