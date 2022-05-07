.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اكشف عن خبايا شخصيتك في لمح البصر.. ماذا رأيت أولا؟

  • الخط
Capture2
ماذا رأيت أولا في الصورة؟
خدع بصرية

اكشف عن خبايا شخصيتك في لمح البصر.. ماذا رأيت أولا؟

الصورة تحتوي على خدعة بصرية.. وتحتمل تفسيرين!

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وهم بصري جديد ينتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يجلب النقاشات بين المتابعين.

الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun، نقلاً عن "تيك توك"، تحتوي على رسمتين للحيوانات.

فهل تستطيع التمييز بينهما؟

هل رأيت الثعلب أم الدولفين أولا؟
هل رأيت الثعلب أم الدولفين أولا؟

فبحسب صانعة المحتوى على "تيك توك"، إذا رأيت الثعلب أولاً، فهذا يعني أنك شخص محبوب بين المحيطين بك.

فرؤية الثعلب أولاً تعني أن المحيطين بك يؤمنون بك ويثقون فيك حين يتعلق الأمر بإدارة حياتهم أو مساعدتهم في اتخاذ القرارات مثلا.

أما إذا رأيت الدولفين أولا، فأنت على الأغلب من الأشخاص الذين يتواصلون مع عائلاتهم بطريقة مختلفة.

فأنت غالبا خجول جدًا، وتحاول تجنب الجدال والمواجهة لأنك لا تريد التعامل مع تلك المواقف.

إلا أنه رغم ذلك، فإن حكمتك معروفة على نطاق واسع، ويأتي إليك الناس دائما لطلب النصيحة.

والآن دورك عزيزي القارئ.. ماذا رأيت أولا في الصورة؟ الثعلب أم الدولفين؟

اختبر حدة بصرك وتركيزك.. كم وجهاً تراه في هذه الصورة؟ الأخيرة خدع بصرية اختبر حدة بصرك وتركيزك.. كم وجهاً تراه في هذه الصورة؟
خدعة بصرية جديدة تكشف سمات شخصيتك الحقيقية! الأخيرة خدع بصرية خدعة بصرية جديدة تكشف سمات شخصيتك الحقيقية!
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فتح المساجد بشكل طبيعي في مصر اعتباراً من الأحد فتح المساجد بشكل طبيعي في مصر اعتباراً من الأحد
اكتشف المزيد