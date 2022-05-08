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صديقة رونالدو تعلن اسم طفلتهما.. وتنشر صوراً لملامحها

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طفلة كريستيانو رونالدو

صديقة رونالدو تعلن اسم طفلتهما.. وتنشر صوراً لملامحها

دبي - العربية.نت

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أعلنت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اسم ابنتهما التي رأت النور الشهر الماضي.

ونشرت جورجينا عبر حسابها في "انستغرام" 3 صور للرضيعة وهي تلتف باللون الزهري، وكتبت عليها "الجميلة إسميرالدا"، مرفقا بتاريخ ولادتها 18 أبريل 2022.

وهذه المرة الأولى التي تنشر جورجينا صورا عن قرب لوجه الطفلة المولودة حديثا، حيث بدت وهي تبتسم أثناء نومها.

وكان لاعب مانشستر يونايتد، قد أعلن عن وفاه الشقيق التوأم للطفلة، وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

كما أردف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".

يشار إلى أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو، كانت حاملا بتوأم ووضعت في أبريل الماضي، ولهما معا طفلة اسمها ألانا.

أما رونالدو فأصبح أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة إسميرالدا.

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