اختبر قوة بصرك وصبرك.. كم وجها ترى في هذه الصورة؟

تكشف خدع الوهم البصري الكثير من شخصياتنا، ولكن في هذا الوهم ستتعرف إلى قوة بصرك وصبرك في آن واحد.

ففي الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun، يوجد 16 وجهاً من وجوه الحيوانات والبشر المخبأة، قد تبدو معقدة للوهلة الأولى، ولكن كم عددا من الوجوه يمكنك تحديده؟

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ولا تخف إذا كنت تكافح من أجل اكتشاف الوجوه المخبأة في صورة "الثعلب الحائر"، لأن هذه الخدعة كانت محيرة لعشاق الوهم البصري منذ أن أنتجها صانعوا الطباعة الأميركي Currier و Ives في عام 1872.

والآن بعد ما يقرب من 150 عاما، خرج "الثعلب الحائر" مرة أخرى لتحدي جمهور جديد.

ولمساعدتك أكثر فإن الثعلب محاط بحيوانات أخرى بما في ذلك الحصان والضأن وطائر منقرض.

كما يمكنك رؤية خروف عند قاعدة الشجرة، بينما يظهر الخنزير في الشجيرات.

وهناك ثلاثة وجوه بشرية مقنعة أيضا بجذع الشجرة على اليسار، بينما يظهر وجهان آخران على يمين الشجرة. كذلك، يظهر زوج من الوجوه في أرض الغابة.

وتترك هذه الرسمة المحيرة العديد من المشاهدين يفركون أعينهم بذهول بعد أن كافحوا لتحديد الوجوه المخبأة.

فإذا كنت تستمتع بإرهاق عقلك، فلماذا لا تجرب هذا الوهم البصري وتخبرنا إذا كان يمكنك اكتشاف القطة المخفية. إضافة إلى حيوان هو على مرأى من الجميع.. لكن هل يمكنك رؤيته؟